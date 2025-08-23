Готова їжа: що їсти, а чого краще уникати — перелік

На українському ринку, як і в США, ультраоброблені продукти стають все більш поширеними, що викликає занепокоєння лікарів.

Ці продукти, що містять нетипові для домашньої кухні інгредієнти, пов’язують із підвищеним ризиком серцевих захворювань та інших хронічних хвороб. Про це пише Real Simple.

Проте, не всі оброблені продукти є однаково шкідливими. Деякі з них, як-от цільнозернові крупи чи звичайний йогурт, можуть бути частиною здорового раціону, а ось споживання солодких напоїв і переробленого м’яса варто обмежити.

Розумний вибір готових продуктів

Щоб уникнути шкідливих наслідків, не обов’язково повністю відмовлятися від зручності оброблених продуктів. Натомість можна навчитися робити усвідомлений вибір. Дослідження AHA виділяє дві категорії продуктів.

Деякі продукти вважаються менш шкідливими та можуть бути частиною здорового раціону.

До них належать горіхи, насіння та бобові з низьким вмістом солі, консервовані боби, тунець або курка, цільнозерновий хліб та пластівці з високим вмістом клітковини.

До цієї групи також належать рослинні альтернативи, такі як соєве молоко, та заморожені фрукти й овочі, що дозволяє швидко та зручно готувати поживні страви.

Інша категорія — це продукти, споживання яких слід обмежити. Це оброблене м’ясо (наприклад, бекон і сосиски), підсолоджені напої, рафінований білий хліб та різноманітні солодощі.

Також у цю групу потрапляють деякі мінімально оброблені продукти, як-от мед, червоне м’ясо, вершкове масло та фруктові соки.

Хоча вони можуть здаватися натуральними, їхня висока концентрація цукру чи насичених жирів робить їх менш корисними для серця.

Прості та ефективні заміни для щоденного раціону

Щоб їсти здоровіше, робіть прості заміни. Замість солодкої газованої води пийте газовану з фруктовим ароматом.

Також, щоб заощадити час, готуйте їжу наперед і заморожуйте її. Так ти завжди матимеш здорову їжу під рукою.

Важливо читати склад продуктів, обираючи ті, що мають менше інгредієнтів і добавок. Підсумовуючи, ключ до здорового харчування — не в повній відмові від зручностей, а в умінні робити розумний вибір і замінювати шкідливі продукти корисними аналогами.

А тим часом ніхто не застрахований від сезонної алергії, а певні продукти, як-от горіхи, ромашка, деякі фрукти, гостра їжа, алкоголь та молочні продукти, можуть посилювати її симптоми.

