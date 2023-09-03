Интимная пластика: здоровье, комфорт и психологический аспект процедуры

В кругу близких подруг можно обсудить все запретные темы, но когда дело заходит за границы личных интимных вопросов, то зачастую женщины начинают смущаться, быть закрытыми, уходить от честных ответов и рассказов о личном опыте.

Казалось бы, анатомия женского организма и строения половых органов у всех одинакова, но отношение к деликатной теме абсолютно разное.

Зачастую смущение и дискомфорт женщины начинается с проблем, которые лежат на поверхности, но имеют глубинное влияние на состояние в целом — это эстетический вид интимной зоны.

Чтобы не загонять себя в рамки, не терять уверенности, сексуальности и привлекательности, которая исходит изнутри, нужно сделать верный выбор в сторону интимной пластики.

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Комплекс процедур разработан с целью улучшить состояние здоровья, создать сексуальный комфорт и обеспечить психологическое равновесие и покой женщин.

Для кого применима интимная пластика?

Интимная пластика в Киеве уже получила свою заслуженную популярность среди тысяч пациенток. Те женщины, которые еще вчера стеснялись поделиться своей интимной проблемой — сегодня рассказывают об удачном опыте и результативности эстетических интимных процедур.

Современные методики актуальны для пациенток, которые нуждаются в эстетической коррекции больших и малых половых губ. К проблемам визуального состояния также добавляются медицинские показания, на устранение которых нацелена процедура:

восстановление тканей после травмы, заболеваний половых органов;

коррекция губ после родов и неоднократных беременностей;

устранение последствий большого спорта в жизни женщины;

коррекция врожденных дефектов, аномалий, асимметрии и возрастных изменений.

Желание улучшить внешний вид интимной зоны уже может быть первым, а иногда и единственным показанием к интимным пластическим процедурам. Проблемы медицинского характера также нужно решать вовремя, чтобы повысить эффективность результата и общее состояние здоровья.

Разновидности пластических интимных процедур

Список клинических случаев и состояния половых губ порождает множество возможностей их коррекции. Базовыми операциями, на основе которых построена пластика больших и малых половых губ являются:

Липосакция (коррекция асимметрии форм путем устранения избытков жировых отложений). Липофилинг (придание объема больших половых губ путем введения собственного жира). Липолиз. Контурная пластика (введение гиалуроно содержащих филлеров для придания форм половым губам). Классическая операция резекции избыточных тканей (часто используется для коррекции малых половых губ и уменьшения их размера) Лазерная коррекция.

Специалисты зачастую комбинируют методы интимной пластики и склоняются к решению задачи комплексно. Такой детальный подход обеспечивает успешное решение каждой из интимных проблем и одномоментное улучшение качества сексуальной жизни, ежедневный комфорт и твердую уверенность в себе!

Кстати, а ты знаешь, что у каждой пятой женщины проблемы со щитовидной железой. Поэтому мы рассказывали раньше, чем столь важны гормоны и как следить за их уровнем.

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