Інтимна пластика: здоров’я, комфорт та психологічний аспект процедури

У колі близьких подруг можна обговорити всі заборонені теми, але коли справа заходить за межі особистих інтимних питань, то часто жінки починають бентежитися, бути закритими, уникати чесних відповідей та розповідей про особистий досвід.

Здавалося б, анатомія жіночого організму та будови статевих органів у всіх однакова, але ставлення до делікатної теми є абсолютно різним.

Найчастіше збентеження та дискомфорт жінки починається з проблем, які лежать на поверхні, але мають глибинний вплив на стан у цілому – це естетичний вид інтимної зони.

Щоб не заганяти себе в рамки, не втрачати впевненості, сексуальності та привабливості, яка виходить зсередини, потрібно зробити правильний вибір у бік інтимної пластики.

Зараз також дивляться

Комплекс процедур розроблено з метою покращити стан здоров’я, створити сексуальний комфорт та забезпечити психологічну рівновагу та спокій жінок.

Для кого застосовується інтимна пластика?

Інтимна пластика в Києві вже набула своєї заслуженої популярності серед тисяч пацієнток. Ті жінки, які ще вчора соромилися поділитися своєю інтимною проблемою — сьогодні розповідають про вдалий досвід та результативність естетичних інтимних процедур.

Сучасні методики актуальні для пацієнток, які потребують естетичної корекції великих та малих статевих губ. До проблем візуального стану також додаються медичні показання, на усунення яких націлена процедура:

відновлення тканин після травми, захворювань статевих органів;

корекція губ після пологів та неодноразових вагітностей;

усунення наслідків великого спорту на життя жінки;

корекція вроджених дефектів, аномалій, асиметрії та вікових змін.

Бажання покращити зовнішній вигляд інтимної зони вже може бути першим, а іноді і єдиним свідченням до інтимних пластичних процедур. Проблеми медичного характеру також слід вирішувати вчасно, щоб підвищити ефективність результату та загальний стан здоров’я.

Різновиди пластичних інтимних процедур

Список клінічних випадків та стану статевих губ породжує безліч можливостей їх корекції. Базовими операціями, на основі яких побудована пластика великих та малих статевих губ є:

Ліпосакція (корекція асиметрії форм шляхом усунення надлишків жирових відкладень). Ліпофілінг (надання об’єму великих статевих губ шляхом введення власного жиру). Ліполіз. Контурна пластика (введення гіалуронових філерів для надання форм статевим губам). Класична операція резекції надлишкових тканин (часто використовується для корекції малих статевих губ та зменшення їх розміру) Лазерна корекція.

Фахівці найчастіше комбінують методи інтимної пластики та схиляються до вирішення завдання комплексно. Такий детальний підхід забезпечує успішне вирішення кожної з інтимних проблем та одномоментне покращення якості сексуального життя, щоденний комфорт та тверду впевненість у собі!

До речі, а ти знаєш, що кожна п’ята жінка має проблеми з щитовидною залозою. Тож ми розповідали раніше, чим так важливі гормони та як стежити за їхнім рівнем

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.