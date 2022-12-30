Здоровье и красота

Немного активности, чтобы продлить жизнь. Читай о новом исследовании австралийских ученых

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 декабря 2022, 08:00
Невеликі сплески активності зменшують ризики смерті
Фото: Pexels

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