Немного активности, чтобы продлить жизнь. Читай о новом исследовании австралийских ученых

Спорт продлевает жизнь. Это мы слышим отовсюду. Но улучшить здоровье может любая физическая активность, а не только целенаправленная тренировка.

Австралийские ученые доказали, что короткие всплески физической активности в повседневной жизни могут снизить риск смерти по разным причинам. Об этом сообщает Nature.

По данным ученых, человеку достаточно придерживаться 150–300 минут физической активности средней интенсивности или 75–150 минут высокой интенсивности в неделю.

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В это время не входят занятия в тренажерном зале, пробежка, тренировки и т.д. Это обычная физическая активность, которую мы можем проявлять за день.

Как проходило исследование

В Сиднейском университете проверяли, как короткие активности в повседневной жизни влияют на здоровье в долгосрочной перспективе. Наблюдения продолжались около семи лет.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 25 241 человека, хранящихся в Британском биобанке. За это время 852 человека скончались.

Средний возраст людей составил 61,8 года, индекс массы тела — 27,6. 9,2% человек были курильщиками, 43,8% — мужчины. Все они спали 7,4 часа в день, и никто не занимался спортом в свободное время. У всех участников были браслеты, отслеживавшие активность.

Как всплески активности влияют на здоровье

Каждый из участников исследования проводил в движении 138,3 минут в день:

98 минут — низкая активность;

25,9 минуты — умеренная;

четыре минуты — высокая.

Результаты исследования австралийских ученых показали, что люди, которые имели три “всплеска” физической активности в день даже в течение одной – двух минут, имели меньший риск смерти.

Вероятность смерти от любых причин и рака падала на 38-40%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 48-49%, в отличие от людей, которые совсем не имели активности.

Если твоя физическая активность больше, чем просто умеренная, следует узнать, как правильно бегать зимой.

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