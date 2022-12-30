Трошки активності, аби подовжити життя. Читай про нове дослідження австралійських вчених

Спорт подовжує життя. Це ми чуємо відусіль. Але покращити здоров’я може будь-яка фізична активність, а не тільки цілеспрямовані тренування.

Австралійські вчені довели, що короткі сплески фізичної активності у повсякденному житті можуть знизити ризик смерті від різних причин. Про це повідомляє Nature.

За даними вчених, людині достатньо дотримуватися 150–300 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності або 75–150 хвилин високої інтенсивності на тиждень.

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У цей час не входять заняття у тренажерному залі, пробіжка, тренування тощо. Це звичайна фізична активність, яку ми можемо проявляти за день.

Як проходило дослідження

У Сіднейському університеті перевіряли, як короткі активності у повсякденному житті впливають на здоров’я у довгостроковій перспективі. Спостереження тривали майже сім років.

Під час дослідження вчені проаналізували дані 25 241 особи, що зберігаються в Британському біобанку. За цей час 852 особи померли.

Середній вік людей становив 61,8 року, індекс маси тіла — 27,6. 9,2% осіб були курцями, 43,8% — чоловіки. Усі вони спали 7,4 години на день, і ніхто не займався спортом у вільний час. У всіх учасників були браслети, які відстежували активність.

Як сплески активності впливають на здоров’я

Кожен з учасників дослідження проводив у русі 138,3 хвилини на день:

98 хвилин — низька активність;

25,9 хвилини — помірна;

чотири хвилини — висока.

Результати дослідження австралійських вчених показали, що люди, які мали три “сплески” фізичної активності на день навіть протягом однієї – двох хвилин, мали менше ризиків смерті.

Ймовірність смерті від будь-яких причин і раку знижувалася на 38–40%, а від серцево-судинних захворювань — на 48–49%, на відміну від людей, які зовсім не мали активності.

Якщо твоя фізична активність більше, ніж просто помірна, то варто дізнатися, як правильно бігати взимку.

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