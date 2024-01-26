Как эффективно скорректировать осанку: ортопедические стельки, корсеты и упражнения

За время пандемии COVID-19 и полномасштабной войны в Украине многие украинцы перестроили свой рабочий и учебный график на дистанционный формат. Однако кроме экономии времени и комфорта, отдаленная работа и обучение имеют негативные последствия: сидящий, малоподвижный образ жизни влияют на осанку и здоровье спины.

Неправильная поза во время сидения влияет на осанку, а искривление позвоночника часто приводит к боли в спине и проблемам с внутренними органами нашего тела, что снижает качество жизни в целом. В таком случае следует обязательно обратиться к врачу-вертебрологу.

Как можно эффективно скорректировать осанку и что поможет избавиться от проблемы, рассказываем далее.

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Неправильная осанка: причины и симптомы

Неправильная осанка не формируется в короткие сроки. К такому состоянию приводит длительный сидячий и малоподвижный образ жизни, неправильное положение, условия труда и болезни.

Определить лечение и подобрать правильный метод корректировки осанки может врач-вертебролог.

Также он может предложить специальные корсеты для осанки. Подбирать корсет следует индивидуально, обращая внимание на размер, материал, регулируемость и простоту использования.

Что может свидетельствовать о неправильной осанке:

сутулость;

округлость спины или плоскость;

изгиб в области поясницы;

выдвинутая вперед шея;

боли в спине.

Как ходьба влияет на осанку

Обрати внимание, что твоя осанка также формируется от ходьбы.

Ведь при неправильном распределении веса во время походки ослабевают мышцы бедер, что может привести к неправильной осанке у детей, а также обострить это состояние у взрослых.

Для коррекции походки врачи также советуют использовать специальные стельки ортопедические. С их помощью можно облегчить болевые ощущения и скорректировать осанку у взрослых.

А вот использование ортопедических стелек у детей может предотвратить искривление позвоночника — сколиоз и другие проблемы с осанкой.

Как исправить осанку: упражнения

Предупредить такие состояния можно с помощью легких упражнений на дому. Достаточно всего 15 минут, чтобы улучшить самочувствие.

Особое внимание следует обратить на упражнения для спины, бедер, а также прорабатывать укрепление шеи.

Ляг на живот и выпрями руки перед собой. Невысоко подними руки и ноги, плечи над полом и зафиксируй такое положение на 15-20 секунд. Можно повторять не больше десяти подходов за раз. Ляг на спину, ноги согни в коленях и поставь на ширине плеч. Руки положи вдоль тела и подними таз и копчик так, чтобы на полу остались только плечи. Задержись в такой позиции на 20 секунд, медленно опустись на пол. Для укрепления шеи следует выполнять простое гимнастическое упражнение: стань ровно и выровняй спину, положи ладонь на противоположную сторону головы и медленно наклоняй шею к плечу, тяни противоположное плечо вниз. Через 30 секунд меняй стороны.

Раньше мы рассказывали тебе, как правильно сидеть за компьютером, чтобы твоя осанка не страдала.

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