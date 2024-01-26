Як ефективно скорегувати поставу: ортопедичні устілки, корсети та вправи

За час пандемії COVID-19 та повномасштабної війни в Україні, чимало українців переладнали свій робочий та навчальний графік на дистанційний формат. Однак крім економії часу та зручності, віддалена робота й навчання мають негативні наслідки: сидячий, малорухливий спосіб життя впливають на поставу та здоровʼя спини.
Неправильна поза під час сидіння впливає на поставу, а викривлення хребта часто призводить до болю у спині та проблем із внутрішніми органами нашого тіла, що знижує якість життя загалом. У такому випадку варто обовʼязково звернутися до лікаря-вертебролога.
Як можна ефективно скорегувати поставу та що допоможе позбутися проблеми, розповідаємо далі.
Неправильна постава не формується за короткий термін. До такого стану призводить тривалий сидячий та малорухливий спосіб життя, перебування у неправильному положенні, умови праці та хвороби.
Визначити лікування та підібрати правильний метод корегування постави може лікар-вертебролог.
Також він може запропонувати спеціальні корсети для постави. Підбирати корсет варто виключно індивідуально, звертаючи увагу на розмір, матеріал, регульованість та простоту використання.
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Що може свідчити про неправильну поставу:
Зверни увагу, що твоя постава також формується від ходьби.
Адже при неправильному розподілі ваги під час ходи слабшають мʼязи стегон, що може призвести до неправильної постави у дітей, а також загострити цей стан у дорослих.
Для корекції ходи лікарі також радять використовувати спеціальні устілки ортопедичні. З їхньою допомогою можна полегшити больові відчуття та скорегувати поставу у дорослих.
Для корекції ходи лікарі також радять використовувати спеціальні устілки ортопедичні. З їхньою допомогою можна полегшити больові відчуття та скорегувати поставу у дорослих.
А ось використання ортопедичних устілок дітьми може запобігти викривленню хребта — сколіозу та іншим проблемам з поставою.
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Попередити такі стани можна за допомогою легких вправ вдома. Достатньо всього 15 хвилин, аби покращити самопочуття.
Особливу увагу варто звернути на вправи для спини, стегон, а також пропрацьовувати зміцнення шиї.
Раніше ми розповідали тобі, як правильно сидіти за компʼютером, щоб твоя постава не страждала.
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