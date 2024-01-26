Як ефективно скорегувати поставу: ортопедичні устілки, корсети та вправи

За час пандемії COVID-19 та повномасштабної війни в Україні, чимало українців переладнали свій робочий та навчальний графік на дистанційний формат. Однак крім економії часу та зручності, віддалена робота й навчання мають негативні наслідки: сидячий, малорухливий спосіб життя впливають на поставу та здоровʼя спини.

Неправильна поза під час сидіння впливає на поставу, а викривлення хребта часто призводить до болю у спині та проблем із внутрішніми органами нашого тіла, що знижує якість життя загалом. У такому випадку варто обовʼязково звернутися до лікаря-вертебролога.

Як можна ефективно скорегувати поставу та що допоможе позбутися проблеми, розповідаємо далі.

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Неправильна постава: причини та симптоми

Неправильна постава не формується за короткий термін. До такого стану призводить тривалий сидячий та малорухливий спосіб життя, перебування у неправильному положенні, умови праці та хвороби.

Визначити лікування та підібрати правильний метод корегування постави може лікар-вертебролог.

Також він може запропонувати спеціальні корсети для постави. Підбирати корсет варто виключно індивідуально, звертаючи увагу на розмір, матеріал, регульованість та простоту використання.

Що може свідчити про неправильну поставу:

сутулість;

округлість спини, або плоскість;

вигин в області попереку;

висунута вперед шия;

болі у спині.

Як ходьба впливає на поставу

Зверни увагу, що твоя постава також формується від ходьби.

Адже при неправильному розподілі ваги під час ходи слабшають мʼязи стегон, що може призвести до неправильної постави у дітей, а також загострити цей стан у дорослих.

Для корекції ходи лікарі також радять використовувати спеціальні устілки ортопедичні. З їхньою допомогою можна полегшити больові відчуття та скорегувати поставу у дорослих.

А ось використання ортопедичних устілок дітьми може запобігти викривленню хребта — сколіозу та іншим проблемам з поставою.

Як виправити поставу: вправи

Попередити такі стани можна за допомогою легких вправ вдома. Достатньо всього 15 хвилин, аби покращити самопочуття.

Особливу увагу варто звернути на вправи для спини, стегон, а також пропрацьовувати зміцнення шиї.

Ляж на живіт та випрями руки перед собою. Невисоко підійми руки та ноги, плечі над підлогою і зафіксуй таке положення на 15-20 секунд. Можна повторювати не більше десяти підходів за раз. Ляж на спину, ноги зігни у колінах та постав на ширині плечей. Руки поклади вздовж тіла і підійми таз та куприк так, щоб на підлозі залишилися лише плечі. Затримайся у такій позиції на 20 секунд, повільно опустись на підлогу. Для зміцнення шиї варто виконувати просту гімнастичну вправу: стань рівно та вирівняй спину, поклади долоню на протилежну сторону голови та повільно нахиляй шию до плеча, тягни протилежне плече донизу. Через 30 секунд поміняй сторони.

Раніше ми розповідали тобі, як правильно сидіти за компʼютером, щоб твоя постава не страждала.

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