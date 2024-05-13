Как избавиться от папиллом и бородавок дома и в больнице — советы медиков

Обнаружить у себя на теле бородавку или папиллому может оказаться крайне неприятно и тревожно. Что нужно знать об этих новообразованиях и как избавиться от папиллом и бородавок — читай в нашем материале.
Папилломы и бородавки — это доброкачественные новообразования, возникшие в результате заражения вирусом папилломы человека. Некоторые штаммы вируса агрессивны и могут привести к развитию онкологии. Поэтому при появлении новообразований на коже все же лучше обратиться к врачу.
По данным National Library of Medicine, вирус папилломы в латентной форме можно выявить у половины населения мира.
Спровоцировать появление бородавок или папиллом могут понижение иммунитета, хронические заболевания, стресс и другие факторы.
Спровоцировать появление бородавок или папиллом могут понижение иммунитета, хронические заболевания, стресс и другие факторы.
Бородавка — это небольшое, до 9 мм, доброкачественное новообразование с шероховатой поверхностью и четкими границами. Цвет бородавок обычно телесный, реже светло-серый или бурый. Чаще бородавки появляются на подошвах, локтях, ладонях, шее, коже головы.
Папилломы тоже являются доброкачественными образованиями, размером до 9 мм, но они имеют вид мягких наростов телесного или бурого цвета. Чаще папилломы растут на небольшой ножке. Обычно они поражают подмышки, спину, шею и лицо.
К сожалению, в быту мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда можем заразиться вирусом папилломы человека: например, когда мы нажимаем руку или касаемся дверной ручки, но только у некоторых из нас при этом появляются папилломы и бородавки.
Особенно уязвимы дети и люди с нарушениями иммунной системы.
Особенно уязвимы дети и люди с нарушениями иммунной системы.
Некоторые штаммы ВПЧ вызывают генитальные и анальные папилломы. Они передаются половым путём. Среди этих папиллом есть те, которые вызваны специфическими типами ВПЧ, и могут превратиться в раковые.
Штаммы вируса папилломы, вызывающие кожные бородавки, медики редко связывают с раком кожи.
Штаммы вируса папилломы, вызывающие кожные бородавки, медики редко связывают с раком кожи.
Исследования ученых показывают, что около половины бородавок исчезают сами по себе в течение года, а две трети — в течение двух лет.
Исследования ученых показывают, что около половины бородавок исчезают сами по себе в течение года, а две трети — в течение двух лет.
Но если бородавки и папилломы появляются часто и представляют проблему, медики рекомендуют немедленное лечение, чтобы снизить риск рецидива. Если ты не хочешь ждать, у тебя есть несколько вариантов лечения: дома или в больнице. Но помни: ни один из предложенных для лечения методов не влияет на причину болезни — вирус.
Поэтому новообразования могут спонтанно исчезать и появляться после проведения лечения.
Чтобы папилломы и бородавки исчезли самостоятельно, приведи в норму иммунную систему.
Чтобы папилломы и бородавки исчезли самостоятельно, приведи в норму иммунную систему.
Для этого врач обычно назначает сбалансированное питание, витаминно-минеральные комплексы и иммуномодуляторы.
Если эти способы не помогают вывести новообразования, то обращаются к более действенным способам.
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По совету Говарда Э. ЛеВайна, доктора медицинских наук, главного медицинского редактора Harvard Health Publishing, можно попытаться самостоятельно вывести папилломы или бородавки дома с помощью салициловой кислоты, которую отпускают без рецепта.
Внимание! Вікна-новини не советуют заниматься самолечением. Если тебя беспокоят новообразования на коже или другие проблемы со здоровьем — по возможности, сразу же обратись к специалисту.
Концентрация салициловой кислоты в лечебном растворе может меняться от 17% до 40%.
Концентрация салициловой кислоты в лечебном растворе может меняться от 17% до 40%.
Более сильную концентрацию салициловой кислоты используют только для папиллом и бородавок на толстой коже.
Салициловая кислота может дать слабую боль. Если бородавка, папиллома или кожа вокруг них начинает болеть, следует на короткое время прекратить лечение.
Салициловая кислота может дать слабую боль. Если бородавка, папиллома или кожа вокруг них начинает болеть, следует на короткое время прекратить лечение.
Чтобы получить хорошие результаты, лечение нужно проводить много недель.
И даже после того, как бородавка исчезнет, нужно продлить лечение еще неделю или две. Это поможет предотвратить рецидив.
Если бородавки или папилломы тебя сильно беспокоят, обратись к дерматологу или дерматовенерологу. Он может произвести удаление кожных новообразований и назначить лечение, или, если нужно, направить к другому специалисту.
Какие существуют медицинские процедуры по удалению папиллом и бородавок
Лечение папиллом и бородавок лучше доверить врачу — дерматологу или хирургу. Он точно установит тип новообразования и подберет лучшее лечение.
Кожные бородавки не очень заразны. Иногда они могут передаваться от человека к человеку главным образом из-за повреждений кожи.
Бородавки на одной части тела могут распространяться на другие участки, поэтому важно мыть руки и все, что касается ваших бородавок, например пилочку для ногтей или пемзу.
Если у тебя на коже есть новообразование, которое почти не меняет размер, цвет или форму, вероятно, не нужно обращаться к медикам.
Но если появилась новая кровоточащая или быстро растущая папиллома или бородавка — непременно обратись к дерматологу.
Но если появилась новая кровоточащая или быстро растущая папиллома или бородавка — непременно обратись к дерматологу.
Раньше мы рассказывали, что нужно знать о вирусе папилломы человека.
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