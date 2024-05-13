Как избавиться от папиллом и бородавок дома и в больнице — советы медиков

Обнаружить у себя на теле бородавку или папиллому может оказаться крайне неприятно и тревожно. Что нужно знать об этих новообразованиях и как избавиться от папиллом и бородавок — читай в нашем материале.

Папилломы и бородавки — в чем разница

Папилломы и бородавки — это доброкачественные новообразования, возникшие в результате заражения вирусом папилломы человека. Некоторые штаммы вируса агрессивны и могут привести к развитию онкологии. Поэтому при появлении новообразований на коже все же лучше обратиться к врачу.

По данным National Library of Medicine, вирус папилломы в латентной форме можно выявить у половины населения мира.

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Спровоцировать появление бородавок или папиллом могут понижение иммунитета, хронические заболевания, стресс и другие факторы.

Как отличить папилломы от бородавок

Бородавка — это небольшое, до 9 мм, доброкачественное новообразование с шероховатой поверхностью и четкими границами. Цвет бородавок обычно телесный, реже светло-серый или бурый. Чаще бородавки появляются на подошвах, локтях, ладонях, шее, коже головы.

Папилломы тоже являются доброкачественными образованиями, размером до 9 мм, но они имеют вид мягких наростов телесного или бурого цвета. Чаще папилломы растут на небольшой ножке. Обычно они поражают подмышки, спину, шею и лицо.

Как можно заразиться папилломами или бородавками

К сожалению, в быту мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда можем заразиться вирусом папилломы человека: например, когда мы нажимаем руку или касаемся дверной ручки, но только у некоторых из нас при этом появляются папилломы и бородавки.

Особенно уязвимы дети и люди с нарушениями иммунной системы.

Некоторые штаммы ВПЧ вызывают генитальные и анальные папилломы. Они передаются половым путём. Среди этих папиллом есть те, которые вызваны специфическими типами ВПЧ, и могут превратиться в раковые.

Штаммы вируса папилломы, вызывающие кожные бородавки, медики редко связывают с раком кожи.

Как избавиться от папиллом и бородавок на коже: общее оздоровление

Исследования ученых показывают, что около половины бородавок исчезают сами по себе в течение года, а две трети — в течение двух лет.

Но если бородавки и папилломы появляются часто и представляют проблему, медики рекомендуют немедленное лечение, чтобы снизить риск рецидива. Если ты не хочешь ждать, у тебя есть несколько вариантов лечения: дома или в больнице. Но помни: ни один из предложенных для лечения методов не влияет на причину болезни — вирус.

Поэтому новообразования могут спонтанно исчезать и появляться после проведения лечения.

Чтобы папилломы и бородавки исчезли самостоятельно, приведи в норму иммунную систему.

Для этого врач обычно назначает сбалансированное питание, витаминно-минеральные комплексы и иммуномодуляторы.

Если эти способы не помогают вывести новообразования, то обращаются к более действенным способам.

Как избавиться от папиллом и бородавок дома

По совету Говарда Э. ЛеВайна, доктора медицинских наук, главного медицинского редактора Harvard Health Publishing, можно попытаться самостоятельно вывести папилломы или бородавки дома с помощью салициловой кислоты, которую отпускают без рецепта.

Внимание! Вікна-новини не советуют заниматься самолечением. Если тебя беспокоят новообразования на коже или другие проблемы со здоровьем — по возможности, сразу же обратись к специалисту.

Концентрация салициловой кислоты в лечебном растворе может меняться от 17% до 40%.

Более сильную концентрацию салициловой кислоты используют только для папиллом и бородавок на толстой коже.

Перед нанесением салициловой кислоты обязательно смочи бородавку теплой водой. Нанеси салициловую кислоту. Повторяй процедуру каждый день или даже дважды в день.

Салициловая кислота может дать слабую боль. Если бородавка, папиллома или кожа вокруг них начинает болеть, следует на короткое время прекратить лечение.

Чтобы получить хорошие результаты, лечение нужно проводить много недель.

И даже после того, как бородавка исчезнет, ​​нужно продлить лечение еще неделю или две. Это поможет предотвратить рецидив.

Как вылечить папилломы и бородавки медикаментозными методами

Если бородавки или папилломы тебя сильно беспокоят, обратись к дерматологу или дерматовенерологу. Он может произвести удаление кожных новообразований и назначить лечение, или, если нужно, направить к другому специалисту.

Какие существуют медицинские процедуры по удалению папиллом и бородавок

радиоволновое удаление — с помощью радиоволнового скальпеля;

криодеструкция — удаление жидким азотом;

электрокоагуляция — удаление током;

лазерокоагуляция — удаление лазером;

хирургические методы — иссечение тканей скальпелем.

Лечение папиллом и бородавок лучше доверить врачу — дерматологу или хирургу. Он точно установит тип новообразования и подберет лучшее лечение.

Заразны ли кожаные папилломы и бородавки

Кожные бородавки не очень заразны. Иногда они могут передаваться от человека к человеку главным образом из-за повреждений кожи.

Бородавки на одной части тела могут распространяться на другие участки, поэтому важно мыть руки и все, что касается ваших бородавок, например пилочку для ногтей или пемзу.

Когда обязательно нужно обратиться к врачу и не заниматься самолечением

Если у тебя на коже есть новообразование, которое почти не меняет размер, цвет или форму, вероятно, не нужно обращаться к медикам.

Но если появилась новая кровоточащая или быстро растущая папиллома или бородавка — непременно обратись к дерматологу.

Раньше мы рассказывали, что нужно знать о вирусе папилломы человека.

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