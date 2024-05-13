Як позбутися папілом та бородавок вдома та в лікарні — поради медиків

Виявити у себе на тілі бородавку чи папілому може бути вкрай неприємно та тривожно. Що потрібно знати про ці новоутворення і як позбутися папілом та бородавок — читай у нашому матеріалі.

Папіломи та бородавки — в чому різниця

Папіломи та бородавки — це доброякісні новоутворення, які виникають внаслідок зараження вірусом папіломи людини. Деякі штами вірусу агресивні та можуть призвести до розвитку онкології. Тому при появі новоутворень на шкірі все ж краще звернутися до лікаря.

За даними National Library of Medicine, причини появи вірусу папіломи в латентній формі можна виявити практично у половини населення світу.

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Спровокувати появу бородавок або папілом можуть зниження імунітету, хронічні захворювання, стрес та інші фактори.

Як відрізнити папіломи від бородавок

Бородавка — це невеличке, до 9 мм, доброякісне новоутворення з шорсткою поверхнею та чіткими межами. Колір бородавок зазвичай тілесний, рідше — світло-сірий або бурий. Найчастіше бородавки з’являються на підошвах, ліктях, долонях, шиї, шкірі голови.

Папілома теж є доброякісним утворенням, розміром також до 9 мм, але вони мають вигляд м’яких наростів тілесного або бурого кольору. Найчастіше папіломи ростуть на невеликій ніжці. Зазвичай вони вражають пахви, спину, шию та обличчя.

Як можна заразитися папіломами або бородавками

На жаль, в побуті ми постійно стикаємося з ситуаціями, коли можемо заразитися вірусом папіломи людини: наприклад, коли ми тиснемо руку або торкаємося дверної ручки, але лише у деяких з нас при цьому з’являються папіломи та бородавки.

Особливо вразливі діти та люди з порушеннями імунної системи.

Деякі штами ВПЛ викликають генітальні та анальні папіломи. Вони передаються статевим шляхом. Серед цих папілом є ті, які викликані специфічними типами ВПЛ, і можуть перетворитися на ракові.

Штами вірусу папіломи, які викликають шкірні бородавки, медики рідко пов’язують з раком шкіри.

Як позбутися папілом та бородавок на шкірі: загальне оздоровлення

Дослідження вчених показують, що близько половини бородавок зникають самі по собі протягом року, а дві третини — протягом двох років.

Але якщо бородавки та папіломи з’являються часто і становлять проблему, медики рекомендують негайне лікування, щоб знизити ризик рецидиву. Якщо ти не хочеш чекати, у тебе є кілька варіантів лікування: вдома або у лікарні. Але май на увазі: жоден з методів, які запропоновані для лікування, не впливають на причину хвороби — вірус.

Тому новоутворення можуть спонтанно зникати та з’являтися навіть після проведеного лікування.

Щоб папіломи та бородавки зникли самостійно, приведи в норму імунну систему.

Для цього лікар зазвичай призначає збалансоване харчування, вітамінно-мінеральні комплекси та імуномодулятори.

Якщо ці методи не допомагають вивести новоутворення, то звертаються до більш дієвих методів.

Як позбутися папілом та бородавок вдома

За порадою Говарда Е. ЛеВайна, доктора медичних наук, головного медичного редактора Harvard Health Publishing, можна спробувати самостійно вивести папіломи або бородавки вдома за допомогою саліцилової кислоти, яка відпускається без рецепта.

Утім, нагадуємо, що Вікна-новини не радять займатися самолікуванням. Якщо тебе турбують шкірні висипи чи інші проблеми зі здоров’ям — за можливості, одразу звернися до фахівця.

Концентрація саліцилової кислоти в лікувальному розчині може змінюватися від 17% до 40%.

Сильнішу концентрацію саліцилової кислоти використовують лише для папілом та бородавок на товстій шкірі.

Перед нанесенням саліцилової кислоти обов’язково змочи бородавку теплою водою. Нанеси саліцилову кислоту. Повторюй процедуру щодня або навіть двічі на день.

Саліцилова кислота може спричинити слабкий біль. Якщо бородавка або шкіра навколо бородавки починає боліти, слід на короткий час припинити лікування.

Щоб отримати хороші результати, лікування треба проводити багато тижнів. І навіть після того, як бородавка зникне, потрібно продовжити лікування ще тиждень або два. Це допоможе запобігти рецидиву.

Як вилікувати папіломи та бородавки лікарськими методами

Якщо бородавки або папіломи тебе сильно турбують, звернися до дерматолога або дерматовенеролога. Він може провести видалення шкірних новоутворень та призначити лікування, або, якщо потрібно, направити до іншого фахівця.

Які існують медичні процедури з видалення папілом та бородавок

радіохвильового видалення — за допомогою радіохвильового скальпеля;

кріодеструкція — видалення рідким азотом;

електрокоагуляція — видалення струмом;

лазерокоагуляція — видалення лазером;

хірургічні методи — висічення тканин скальпелем.

Лікування папілом та бородавок краще довірити лікарю — дерматологу або хірургу. Він точно встановить тип новоутворення та підбере найкраще лікування.

Чи заразні шкіряні папіломи та бородавки

Шкірні бородавки не дуже заразні. Інколи вони можуть передаватися від людини до людини головним чином через пошкодження шкіри.

Бородавки на одній частині тіла можуть поширюватися на інші ділянки, тому важливо мити руки та все, що торкається ваших бородавок, наприклад пилочку для нігтів або пемзу.

Коли неодмінно потрібно звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням

Якщо у тебе на шкірі є новоутворення, яке майже не змінює розмір, колір або форму, ймовірно, не потрібно звертатися до медиків.

Але якщо з’явилася нова бородавка, яка кровоточить або швидко росте — неодмінно звернися до дерматолога.

Раніше ми розповідали, що потрібно знати про вірус папіломи людини.

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