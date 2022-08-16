Беспокоит геморрой? Что нужно знать о симптомах и лечении — комментирует проктолог

Если тебе неудобно спрашивать у кого-то про геморрой, его симптомы и лечение, а на форумах пишут только о сомнительном лечении в домашних условиях, Вікна подготовили для тебя разбор темы с комментарием врача-проктолога Владимира Батыны.

Что такое геморрой

Для начала нужно разобраться, что это за болезнь. Геморрой — заболевание, характеризующееся увеличением объема и кровотока вен геморроидального сплетения.

Он является одним из самых распространенных заболеваний, ведь им страдает около 15% взрослого населения планеты. Чаще всего болезнь имеют люди в возрасте после 30 лет. Мужчины и женщины страдают в равной частоте.

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Геморрой и его симптомы приносят много дискомфорта в жизнь человека. Итак, узнай, чем грозит игнорирование геморроя и как его лечить.

Виды геморроя

Геморрой бывает острым и хроническим, врожденным и приобретенным. Однако “легкие” приступы можно превратить в постоянные хронические, если затягивать с лечением.

Геморрой имеет четыре стадии и ряд осложнений, о которых тебе нужно знать.

Хроническое течение

В случае хроничности геморроя, он имеет четыре стадии:

Начальная — нерегулярные кровотечения во время дефекации. Вторая — кровотечения и выпадение геморроидальных узлов. Третья стадия — возможность вправить узлы снижается, кровотечения усиливаются. Последняя стадия характеризуется постоянным выпадением узлов и слизистой без возможности дальнейшего вправления.

Причины геморроя

Наиболее распространенной причиной является наследственность. Однако получить геморрой не так сложно, как кажется. Среди провокаторов болезни ряд следующих факторов: сидячий образ жизни, употребление острой пищи, алкоголя, ожирение, чрезмерные физические нагрузки, запоры и стресс.

Одной из других причин возникновения геморроя является беременность. У беременных женщин геморрой развивается почти в 50% случаев. Ведь стремительное увеличение веса и сидячий образ жизни влияют на здоровье.

Во время беременности у женщин, которые до этого страдали геморроем, он осложняется. Также риск растет у тех, кто имеет варикозное расширение вен, — объясняет хирург-проктолог Владимир Батына.

Чем грозит игнорирование геморроя

Если затягивать с лечением и откладывать его на “лучшие” времена, можно спровоцировать следующие осложнения:

Парапроктит — воспаление тканей прямой кишки.

Тромбоз или некроз геморроидальных узлов.

Анальные трещины.

Сепсис — инфекционное заражение крови.

Анемия — снижение уровня гемоглобина.

Кроме этого, игнорирование первых симптомов может привести к развитию хронического геморроя, что в разы затрудняет лечение.

Диагностика и лечение геморроя

Врачи категорически не советуют заниматься самолечением.

Действие трав или растений слишком слабо, а иногда наоборот опасно. Человек рискует занести инфекцию в организм, — отмечает проктолог Владимир Батына.

Если у тебя появилось ощущение зуда, жжения и тяжести в зоне заднего прохода, ты испытываешь периодические боли и запоры — немедленно посети врача.

Вылечить геморрой дома только таблетками невозможно. Для качественной борьбы с болезнью следует обратиться к врачу, который предложит малоинвазивные процедуры.

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