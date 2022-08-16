Турбує геморой? Що потрібно знати про симптоми та лікування — коментує проктолог

Якщо тобі незручно питати в когось про геморой, його симптоми та лікування, а на форумах пишуть лише про сумнівне лікування в домашніх умовах, Вікна підготували для тебе розбір теми з коментарем лікаря-проктолога Володимира Батини.

Що таке геморой

Для початку потрібно розібратись, що це за хвороба. Геморой — захворювання, яке характеризується збільшенням об’єму та кровотоку вен гемороїдального сплетіння.

Він є одним з найпоширеніших захворювань, адже на нього страждає близько 15% дорослого населення планети. Найчастіше хворобу мають люди віком після 30 років. У чоловіків та жінок це трапляється однаково часто.

Геморой та його симптоми приносять багато дискомфорту в життя людини. Тож дізнайся, чим загрожує ігнорування геморою та як його лікувати.

Види геморою

Геморой буває гострим та хронічним, вродженим і набутим. Однак “легкі” напади можна перетворити на постійні хронічні, якщо затягувати з лікуванням.

Геморой має чотири стадії та ряд ускладнень, про які тобі необхідно знати.

Хронічний перебіг

У випадку хронічності геморою він має чотири стадії:

Початкова — нерегулярні кровотечі під час дефекації. Друга — кровотечі та випадіння гемороїдальних вузлів. Третя стадія — можливість вправити вузли знижується, кровотечі посилюються. Остання стадія характеризується постійним випаданням вузлів та слизової оболонки без можливості подальшого вправлення.

Причини геморою

Найпоширенішою причиною є спадковість. Проте набути геморой не так складно, як здається. Серед провокаторів хвороби є: сидячий спосіб життя, вживання гострої їжі, алкоголю, ожиріння, надмірні фізичні навантаження, запори та стрес.

Однією з інших причин виникнення геморою є вагітність. Під час неї геморой розвивається майже у 50% випадків. Адже стрімке збільшення ваги та сидячий спосіб життя впливають на стан здоров’я.

Під час вагітності у жінок, які до цього страждали на геморой, він ускладнюється. Також ризик зростає у тих, хто має варикозне розширення вен, — пояснює хірург-проктолог Володимир Батина.

Чим загрожує ігнорування геморою

Якщо затягувати з лікуванням та відкладати його на “кращі” часи, можна спровокувати такі ускладнення:

Парапроктит — запалення тканин прямої кишки.

Тромбоз або некроз гемороїдальних вузлів.

Анальні тріщини.

Сепсис — інфекційне зараження крові.

Анемія — зниження рівня гемоглобіну.

Крім цього, ігнорування перших симптомів може призвести до розвитку хронічного геморою, що значно ускладнює лікування.

Діагностика та лікування геморою

Лікарі категорично не радять займатися самолікуванням.

Дія трав або рослин є надто слабкою, а іноді навпаки небезпечною. Людина ризикує занести інфекцію в організм, — наголошує проктолог Володимир Батина.

Якщо у тебе з’явилося відчуття свербіння, печіння та тяжкості в зоні заднього проходу, ти відчуваєш періодичні болі та запори, негайно відвідай лікаря.

Вилікувати геморой вдома лише пігулками неможливо. Для якісної боротьби з хворобою потрібно звернутись до лікаря, який запропонує малоінвазивні процедури.

Раніше ми розповідали, як запобігти раку грудей.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!