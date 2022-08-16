Турбує геморой? Що потрібно знати про симптоми та лікування — коментує проктолог

Якщо тобі незручно питати в когось про геморой, його симптоми та лікування, а на форумах пишуть лише про сумнівне лікування в домашніх умовах, Вікна підготували для тебе розбір теми з коментарем лікаря-проктолога Володимира Батини.
Для початку потрібно розібратись, що це за хвороба. Геморой — захворювання, яке характеризується збільшенням об’єму та кровотоку вен гемороїдального сплетіння.
Він є одним з найпоширеніших захворювань, адже на нього страждає близько 15% дорослого населення планети. Найчастіше хворобу мають люди віком після 30 років. У чоловіків та жінок це трапляється однаково часто.
Геморой та його симптоми приносять багато дискомфорту в життя людини. Тож дізнайся, чим загрожує ігнорування геморою та як його лікувати.
Геморой буває гострим та хронічним, вродженим і набутим. Однак “легкі” напади можна перетворити на постійні хронічні, якщо затягувати з лікуванням.
Геморой має чотири стадії та ряд ускладнень, про які тобі необхідно знати.
У випадку хронічності геморою він має чотири стадії:
Найпоширенішою причиною є спадковість. Проте набути геморой не так складно, як здається. Серед провокаторів хвороби є: сидячий спосіб життя, вживання гострої їжі, алкоголю, ожиріння, надмірні фізичні навантаження, запори та стрес.
Однією з інших причин виникнення геморою є вагітність. Під час неї геморой розвивається майже у 50% випадків. Адже стрімке збільшення ваги та сидячий спосіб життя впливають на стан здоров’я.
Під час вагітності у жінок, які до цього страждали на геморой, він ускладнюється. Також ризик зростає у тих, хто має варикозне розширення вен, — пояснює хірург-проктолог Володимир Батина.
Під час вагітності у жінок, які до цього страждали на геморой, він ускладнюється. Також ризик зростає у тих, хто має варикозне розширення вен, — пояснює хірург-проктолог Володимир Батина.
Якщо затягувати з лікуванням та відкладати його на “кращі” часи, можна спровокувати такі ускладнення:
Крім цього, ігнорування перших симптомів може призвести до розвитку хронічного геморою, що значно ускладнює лікування.
Лікарі категорично не радять займатися самолікуванням.
Дія трав або рослин є надто слабкою, а іноді навпаки небезпечною. Людина ризикує занести інфекцію в організм, — наголошує проктолог Володимир Батина.
Дія трав або рослин є надто слабкою, а іноді навпаки небезпечною. Людина ризикує занести інфекцію в організм, — наголошує проктолог Володимир Батина.
Якщо у тебе з’явилося відчуття свербіння, печіння та тяжкості в зоні заднього проходу, ти відчуваєш періодичні болі та запори, негайно відвідай лікаря.
Вилікувати геморой вдома лише пігулками неможливо. Для якісної боротьби з хворобою потрібно звернутись до лікаря, який запропонує малоінвазивні процедури.
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