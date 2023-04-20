Помочь организму. Как правильно лечить простуду: советы семейного врача

Ранняя весна с изменением погодных условий и температур — пора не только для цветения деревьев и пения птиц, но и для простуды и ОРВИ. Но иногда мы не обращаем внимания на симптомы, не обращаемся к врачу и даже не принимаем правильное лекарство против острой респираторной вирусной инфекции.

О том, как распознать простуду и правильно ее лечить, рассказала семейный врач Виолетта Лийко.

Почему мы болеем простудой

Врач объясняет, что пик заболеваемости приходится на зиму и раннюю весну, когда влажность воздуха высока. В это время вирусы лучше всего размножаются.

В то же время, чаще мы болеем зимой еще и потому, что долго находимся в помещениях с сухим воздухом.

Среди главных симптомов простуды можно выделить следующие:

повышенная температура,

заложенность носа и чихание,

боль в горле,

кашель,

головная боль.

Врач Виолетта Лийка говорит, что ОРВИ обычно не лечат, а только дают организму все возможности, чтобы он самостоятельно поборол вирус.

Но иногда улучшить свое состояние и самочувствие можно и с помощью медикаментов.

Высокая температура и боль в теле

Врачи советуют принимать жаропонижающее лекарство, если температура тела поднимается выше 38,5 по Цельсию. В то же время, температура является важным показателем того, что организм борется с вирусом.

— Я не рекомендую сбивать температуру, пока это не приносит сильный дискомфорт, — говорит врач. — Но всегда нужно ориентироваться на самочувствие, а не на цифры: если ты чувствуешь себя очень плохо, ждать +38,5 на термометре не стоит.

Нужно ли в это время принимать антибиотики? Ни в коем случае нет. Они не помогают избавиться от вирусов, а принимать их “на всякий случай” может быть опасно.

С помощью привычных и разрешенных врачом жаропонижающих ты также можешь избавиться от ломоты и боли в теле.

Боль в горле

Боль в горле всегда создает самый большой дискомфорт при простуде. Чаще боль в горле возникает именно во время вирусных заболеваний.

Симптомами фарингита, как его называют медики, также являются:

покраснение горла;

неприятный запах изо рта;

кашель;

покрасневшие и часто разбухшие гланды.

Естественно, терпеть эту боль неприятно, да и не нужно. Можно соблюдать несколько советов, чтобы облегчить боль в горле.

Полощи горло соленой водой с добавлением соды; Пей достаточно жидкости (50 миллилитров на килограмм массы тела); Не кури и избегай мест, где это делают; Отдыхай; Рассасывай леденцы от боли в горле.

Кашель

Как не удивительно, на кашель и его быстрое прохождение также влияет обильное питье. Чем больше жидкости ты будешь пить, тем лучше токсины будут выводиться из организма.

Также для более легкого прохождения сильного кашля следует постоянно увлажнять воздух и проветривать комнату.

В случае очень сильных приступов кашля врач может выписать блонхолитики — препараты, снимающие бронхоспазмы.

Насморк

Несмотря на неудобства, которые несет насморк, на самом деле это свидетельствует о мобилизованности организма. Насморк “смывает” патогены, которые провоцируют болезнь.

Для того чтобы уменьшить отеки в носу и убрать насморк, следует промывать нос солевым раствором. Также, по назначению врача, можно использовать сосудосуживающие средства в виде капель.

Помочь в более легком протекании и лечении ОРВИ может и ежегодный чекап организма, который покажет, нет ли в твоем организме разных возбудителей или осложнений. Что должно входить в ежегодный чекап организма, читай в нашем другом материале.

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