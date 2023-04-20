Допомогти організму. Як правильно лікувати застуду: поради сімейної лікарки

Рання весна з її зміною погодних умов і температур — пора не лише для цвіту дерев та співу птахів, а й для застуди та ГРВІ. Та інколи ми не звертаємо уваги на симптоми, не звертаємося до лікаря та навіть не приймаємо правильні ліки проти гострої респіраторної вірусної інфекції.

Про те, як розпізнати застуду і правильно її лікувати, розповіла сімейна лікарка Віолетта Лійка.

Чому ми хворіємо на застуду

Лікарка пояснює, що пік захворюваності припадає на зиму та ранню весну, коли вологість повітря є високою. У такий час віруси найкраще розмножуються.

Водночас найчастіше ми хворіємо взимку ще тому, що довго перебуваємо у приміщеннях із сухим повітрям.

Серед головних симптомів застуди можемо виокремити такі:

підвищена температура,

закладеність носа та чхання,

біль у горлі,

кашель,

головний біль.

Лікарка Віолетта Лійка каже, що ГРВІ зазвичай не лікують, а дають лише організму всі можливості, аби він самотужки поборов вірус.

Та інколи покращити свій стан та самопочуття можливо і за допомогою медикаментів.

Висока температура та біль у тілі

Лікарі радять приймати жарознижувальні ліки, якщо температура тіла підіймається вище +38,5 за Цельсієм. Водночас температура є важливим показником того, що організм бореться з вірусом.

— Я не рекомендую збивати температуру, поки це не завдає сильного дискомфорту, — каже лікарка. — Але завжди потрібно орієнтуватися на самопочуття, а не на цифри: якщо ти почуваєшся дуже погано, чекати на 38,5 на термометрі не варто.

Чи потрібно у цей час приймати антибіотики? У жодному разі ні. Вони не допомагають позбутися вірусів, а приймати їх “про всяк випадок” може бути небезпечно. З допомогою звичних та дозволених лікарем жарознижувальних ти також можеш позбутися й ломоти та болю в тілі.

Біль у горлі

Біль у горлі завжди створює найбільший дискомфорт при застуді. Найчастіше біль в горлі виникає саме під час вірусних захворювань.

Симптомами фарингіту, як його називають медики, також є:

почервоніння горла;

неприємний запах із рота;

кашель;

почервонілі й часто набряклі гланди.

Звісно, терпіти цей біль — неприємно, та й не потрібно. Можна дотримуватися кількох порад, щоб полегшити біль у горлі.

Полощи горло солоною водою з додавання соди; Пий достатньо рідини (50 мілілітрів на кілограм маси тіла); Не пали й уникай місць, де це роблять; Відпочивай; Розсмоктуй льодяники від болю у горлі.

Кашель

Як не дивно, та на кашель і його швидке проходження також впливає рясне пиття. Чим більше рідини ти питимеш, тим краще токсини виводитимуться з організму.

Також для легшого проходження сильного кашлю варто постійно зволожувати повітря та провітрювати кімнату.

При випадку дуже сильних нападів кашлю, лікар може виписати блонхолітики — препарати, які знімають бронхоспазми.

Нежить

Попри незручності, які несе нежить, насправді це свідчить про змобілізованість організму. Нежить “змиває” патогени, які провокують хворобу.

Для того, щоб зменшити набряки у носі та забрати нежить, варто промивати ніс сольовим розчином. Також, за призначенням лікаря, можна використовувати судинозвужувальні засоби у вигляді крапель.

Допомогти у легшому протіканні та лікуванні ГРВІ може й щорічний чекап організму, який покаже, чи немає у твоєму організмі різних збудників або ускладнень. Що має входити у щорічний чекап організму, читай у нашому іншому матеріалі.

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