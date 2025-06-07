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​​Пилатес и ленивый фитнес: как поддерживать форму даже во время отпуска

Анастасия Жиденко, редактор сайта 07 июня 2025, 19:00
тренировки во время отпуска
Фото Pexels

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