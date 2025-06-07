​​Пилатес и ленивый фитнес: как поддерживать форму даже во время отпуска

Фото Pexels Ты сидишь под пальмой с коктейлем, нежишься в лучах солнца. А твоя фитнес-форма невольно исчезает где-то в горизонте вместе с последним закатом? Отпуск — не повод отказываться от движения! Наоборот это шанс перезагрузить не только ум, но и тело. Тренировки в новой среде могут стать частью путешествия, а не его бременем. Мы собрали пять лёгких, но эффективных видов активности, которые не требуют зала, гантелей или специального снаряжения — лишь немного желания и пару свободных минут. Советами по тренировкам поделилось издание The New York Times. Лента — тренажер в кармане Не хочешь отставать от силовых тренировок, но гантели в чемодан не влезли? Выход — эспандеры или фитнес-резинки. Они занимают место примерно как пара носков, но способны прокачать мышцы не хуже тренажерного зала! Упражнение Стань на ленту, ноги на ширине плеч. Натяни ее кверху над плечами и выполни серию приседаний. Благодаря сопротивлению резинки ты сохранишь технику и почувствуешь настоящую нагрузку.Подготовка суставов к нагрузке День запланирован до минуты: пляжи, уличная еда, экскурсии? Тогда не забудь и подготовить суставы и мышцы. Короткая тренировка на мобильность не только разогреет тело, но и обезопасит тебя от растяжений или боли в пояснице после долгих прогулок. Упражнение Попробуй классические выпады назад с акцентом на стабильность корпуса. 10 повторов на каждую ногу утром обеспечат тебе легкость движений на целый день. Читать по теме Кажется, хорошее время для занятий спортом? Чем опасны тренировки в жару и как к ним подготовиться Рассказываем, какой должна быть тренировка в жаркий период на улице и в помещении. Пилатес на полотенце В отеле есть только полотенце и плиточный пол? И этого достаточно для хорошей тренировки. Пилатес — идеальный вариант для небольших пространств. Медленные контролируемые движения развивают глубокие мышцы и улучшают осанку. Упражнение Лежа на спине, подними одну ногу вверх, руки пульсируют по бокам. Это классическое упражнение из пилатеса мягко включает твой пресс. Ленивый фитнес — прямо в постели Отпуск — это еще и право полениться. Но даже в лежачем режиме можно добавить движения. Плавные упражнения в горизонтальном положении помогут оставаться активным без ущерба для отдыха. Упражнение Подними ноги вверх, разведи их и снова сведи вместе. Это работает не только на бедра, но и на мышцы пресса — и все это без подъема с кровати. Прыжковые тренировки Устали от пляжного релакса? Пора активизироваться! Плиометрические упражнения — это взрывная энергия, которая разгоняет кровь и пробуждает мышцы. Идеально, чтобы освежить тело после долгого лежания на шезлонге. Упражнение Имитация метания тяжелого предмета в боковом развороте или прыжки с ноги на ногу — все это можно сделать с полотенцем, сумкой или подушкой вместо мяча. Отпуск — отличный момент для приятной активности. Не ищи повод избежать спорта — сделай его частью отдыха. Также читай, что и когда есть, чтобы улучшить эффект от тренировок. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Отпуск, Спорт Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter