​​Пилатес и ленивый фитнес: как поддерживать форму даже во время отпуска

Ты сидишь под пальмой с коктейлем, нежишься в лучах солнца. А твоя фитнес-форма невольно исчезает где-то в горизонте вместе с последним закатом?

Отпуск — не повод отказываться от движения! Наоборот это шанс перезагрузить не только ум, но и тело. Тренировки в новой среде могут стать частью путешествия, а не его бременем.

Мы собрали пять лёгких, но эффективных видов активности, которые не требуют зала, гантелей или специального снаряжения — лишь немного желания и пару свободных минут. Советами по тренировкам поделилось издание The New York Times.

Лента — тренажер в кармане

Не хочешь отставать от силовых тренировок, но гантели в чемодан не влезли? Выход — эспандеры или фитнес-резинки. Они занимают место примерно как пара носков, но способны прокачать мышцы не хуже тренажерного зала!

Упражнение

Стань на ленту, ноги на ширине плеч. Натяни ее кверху над плечами и выполни серию приседаний. Благодаря сопротивлению резинки ты сохранишь технику и почувствуешь настоящую нагрузку.

Подготовка суставов к нагрузке

День запланирован до минуты: пляжи, уличная еда, экскурсии? Тогда не забудь и подготовить суставы и мышцы. Короткая тренировка на мобильность не только разогреет тело, но и обезопасит тебя от растяжений или боли в пояснице после долгих прогулок.

Упражнение

Попробуй классические выпады назад с акцентом на стабильность корпуса. 10 повторов на каждую ногу утром обеспечат тебе легкость движений на целый день.

Пилатес на полотенце

В отеле есть только полотенце и плиточный пол? И этого достаточно для хорошей тренировки. Пилатес — идеальный вариант для небольших пространств. Медленные контролируемые движения развивают глубокие мышцы и улучшают осанку.

Упражнение

Лежа на спине, подними одну ногу вверх, руки пульсируют по бокам. Это классическое упражнение из пилатеса мягко включает твой пресс.

Ленивый фитнес — прямо в постели

Отпуск — это еще и право полениться. Но даже в лежачем режиме можно добавить движения. Плавные упражнения в горизонтальном положении помогут оставаться активным без ущерба для отдыха.

Упражнение

Подними ноги вверх, разведи их и снова сведи вместе. Это работает не только на бедра, но и на мышцы пресса — и все это без подъема с кровати.

Прыжковые тренировки

Устали от пляжного релакса? Пора активизироваться! Плиометрические упражнения — это взрывная энергия, которая разгоняет кровь и пробуждает мышцы. Идеально, чтобы освежить тело после долгого лежания на шезлонге.

Упражнение

Имитация метания тяжелого предмета в боковом развороте или прыжки с ноги на ногу — все это можно сделать с полотенцем, сумкой или подушкой вместо мяча.

Отпуск — отличный момент для приятной активности. Не ищи повод избежать спорта — сделай его частью отдыха.

Также читай, что и когда есть, чтобы улучшить эффект от тренировок.

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