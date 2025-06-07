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Пілатес та ледачий фітнес: як підтримувати форму навіть під час відпустки

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 07 Червня 2025, 19:00
тренування під час відпустки
Фото Pexels

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