Пілатес та ледачий фітнес: як підтримувати форму навіть під час відпустки

Ти сидиш під пальмою з коктейлем, ніжишся у променях сонця. А твоя фітнес-форма мимоволі зникає десь у горизонті разом з останнім заходом сонця?

Відпустка — не привід відмовлятися від руху! Навпаки це шанс перезавантажити не лише розум, а й тіло. Тренування у новому середовищі можуть стати частиною подорожі, а не її тягарем.

Ми зібрали п’ять легких, але ефективних видів активності, які не потребують залу, гантелей чи спеціального спорядження — лише трохи бажання і пару вільних хвилин. Порадами щодо тренування поділилося видання The New York Times.

Стрічка — тренажер у кишені

Не хочеш відставати від силових тренувань, але гантелі в чемодан не влізли? Вихід — еспандери або фітнес-резинки. Вони займають місце приблизно як пара шкарпеток, але здатні прокачати м’язи не гірше за тренажерний зал!

Вправа

Стань на стрічку, ноги на ширині плечей. Натягни її догори над плечима і виконай серію присідань. Завдяки опору резинки ти збережеш техніку і відчуєш справжнє навантаження.

Підготовка суглобів до навантаження

День запланований до хвилини: пляжі, вулична їжа, екскурсії? Тоді не забудь підготувати суглоби й м’язи. Коротке тренування на мобільність не тільки розігріє тіло, а й убезпечить тебе від розтягнень чи болю в попереку після довгих прогулянок.

Вправа

Спробуй класичні випади назад з акцентом на стабільність корпусу. 10 повторів на кожну ногу вранці забезпечать тобі легкість рухів на цілий день.

Пілатес на рушнику

В готелі є лише рушник і плиткова підлога? І цього достатньо для гарного тренування. Пілатес — ідеальний варіант для невеликих просторів. Повільні контрольовані рухи розвивають глибокі м’язи та покращують поставу.

Вправа

Лежачи на спині, підійми одну ногу вгору, руки пульсують по боках. Ця класична вправа з пілатесу м’яко включає твій прес.

Ледачий фітнес — прямо в ліжку

Відпустка — це ще й право полінуватися. Але навіть у лежачому режимі можна додати руху. Плавні вправи в горизонтальному положенні допоможуть залишатися активним без шкоди для відпочинку.

Вправа

Підніми ноги вгору, розведи їх і знову зведи разом. Це працює не лише на стегна, а й на м’язи преса — і все це без підйому з ліжка.

Стрибкові тренування

Втомилися від пляжного релаксу? Час активізуватися! Пліометричні вправи — це вибухова енергія, яка розганяє кров і прокидає м’язи. Ідеально, щоб освіжити тіло після довгого лежання на шезлонгу.

Вправа

Імітація метання важкого предмета в боковому розвороті або стрибки з ноги на ногу — усе це можна зробити з рушником, сумкою чи подушкою замість м’яча.

Відпустка — чудовий момент для приємної активності. Не шукай привід уникнути спорту — зроби його частиною відпочинку.

Також читай, що та коли їсти, щоб покращити ефект від тренувань.

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