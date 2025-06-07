Пілатес та ледачий фітнес: як підтримувати форму навіть під час відпустки

Фото Pexels Ти сидиш під пальмою з коктейлем, ніжишся у променях сонця. А твоя фітнес-форма мимоволі зникає десь у горизонті разом з останнім заходом сонця? Відпустка — не привід відмовлятися від руху! Навпаки це шанс перезавантажити не лише розум, а й тіло. Тренування у новому середовищі можуть стати частиною подорожі, а не її тягарем. Ми зібрали п’ять легких, але ефективних видів активності, які не потребують залу, гантелей чи спеціального спорядження — лише трохи бажання і пару вільних хвилин. Порадами щодо тренування поділилося видання The New York Times. Стрічка — тренажер у кишені Не хочеш відставати від силових тренувань, але гантелі в чемодан не влізли? Вихід — еспандери або фітнес-резинки. Вони займають місце приблизно як пара шкарпеток, але здатні прокачати м’язи не гірше за тренажерний зал! Вправа Стань на стрічку, ноги на ширині плечей. Натягни її догори над плечима і виконай серію присідань. Завдяки опору резинки ти збережеш техніку і відчуєш справжнє навантаження.Підготовка суглобів до навантаження День запланований до хвилини: пляжі, вулична їжа, екскурсії? Тоді не забудь підготувати суглоби й м’язи. Коротке тренування на мобільність не тільки розігріє тіло, а й убезпечить тебе від розтягнень чи болю в попереку після довгих прогулянок. Вправа Спробуй класичні випади назад з акцентом на стабільність корпусу. 10 повторів на кожну ногу вранці забезпечать тобі легкість рухів на цілий день. Читати на тему Здається, хороша пора для занять спортом? Чим небезпечні тренування у спеку та як до них підготуватися Розповідаємо, яким має бути тренування у спекотний період на вулиці та у приміщенні. Пілатес на рушнику В готелі є лише рушник і плиткова підлога? І цього достатньо для гарного тренування. Пілатес — ідеальний варіант для невеликих просторів. Повільні контрольовані рухи розвивають глибокі м’язи та покращують поставу. Вправа Лежачи на спині, підійми одну ногу вгору, руки пульсують по боках. Ця класична вправа з пілатесу м’яко включає твій прес. Ледачий фітнес — прямо в ліжку Відпустка — це ще й право полінуватися. Але навіть у лежачому режимі можна додати руху. Плавні вправи в горизонтальному положенні допоможуть залишатися активним без шкоди для відпочинку. Вправа Підніми ноги вгору, розведи їх і знову зведи разом. Це працює не лише на стегна, а й на м’язи преса — і все це без підйому з ліжка. Стрибкові тренування Втомилися від пляжного релаксу? Час активізуватися! Пліометричні вправи — це вибухова енергія, яка розганяє кров і прокидає м’язи. Ідеально, щоб освіжити тіло після довгого лежання на шезлонгу. Вправа Імітація метання важкого предмета в боковому розвороті або стрибки з ноги на ногу — усе це можна зробити з рушником, сумкою чи подушкою замість м’яча. Відпустка — чудовий момент для приємної активності. Не шукай привід уникнути спорту — зроби його частиною відпочинку. Також читай, що та коли їсти, щоб покращити ефект від тренувань. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Відпустка, Спорт Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter