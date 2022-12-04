Как облегчить симптомы ПМС и не убить всех вокруг: советы от гинеколога

Перед менструацией бывает трудно удержаться на эмоциональных качелях и не сорваться. В это время мы можем плакать, смеяться, злиться и обижаться, хотеть много сладкого какао и терпкого вина — и все это одновременно.
Ведь иногда нам болит, тянет, колет, спазмирует живот настолько, что хочется пойти на сделку с дьяволом, чтобы матка перестала доставлять хлопоты.
Это все признаки ПМС — предменструального синдрома, который начинается за три дня или неделю до месячных. Так что запомни: все это происходит до начала менструации, а не во время нее.
Что провоцирует все неприятные симптомы ПМС и как можно облегчить их, рассказала гинеколог и медицинский блогер Олеся Марищук.
Симптомы ПМС способны снизить производительность и настроение женщины. Все эти перепады настроения, быстрая утомляемость, сонливость, апатия и т.д. возникают из-за прогестерона.
Прогестерон производится желтым телом во второй, лютеиновой фазе цикла, и дарит девушкам вышеупомянутые бонусы.
Прогестерон производится желтым телом во второй, лютеиновой фазе цикла, и дарит девушкам вышеупомянутые бонусы.
Однако неприятные симптомы ПМС испытывают не все. Более того, даже если тебе не повезло и прогестерон работает слишком интенсивно, ты можешь облегчить его проявления.
Если уж очень хочется пиццы, спокойно съешь несколько кусочков вместе с листьями салата. Ведь лучше съесть в меру, чем запретить себе что-нибудь, а потом переесть.
Однако гормональные контрацептивы можно принимать только после консультации с врачом.
Однако гормональные контрацептивы можно принимать только после консультации с врачом.
Соответственно, если гормональный уровень постоянно одинаковый, то и ПМС не будет.
Если следовать этим простым рекомендациям, можно значительно улучшить свое самочувствие перед менструацией и достичь полного дзена с собственным организмом.
Если же во время менструации ты чувствуешь мучительную боль, то это может указывать на проблемы со здоровьем. Что такое эндометриоз, его симптомы и лечение — читай в нашем материале.
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