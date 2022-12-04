Как облегчить симптомы ПМС и не убить всех вокруг: советы от гинеколога

Перед менструацией бывает трудно удержаться на эмоциональных качелях и не сорваться. В это время мы можем плакать, смеяться, злиться и обижаться, хотеть много сладкого какао и терпкого вина — и все это одновременно.

Ведь иногда нам болит, тянет, колет, спазмирует живот настолько, что хочется пойти на сделку с дьяволом, чтобы матка перестала доставлять хлопоты.

Это все признаки ПМС — предменструального синдрома, который начинается за три дня или неделю до месячных. Так что запомни: все это происходит до начала менструации, а не во время нее.

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Что провоцирует все неприятные симптомы ПМС и как можно облегчить их, рассказала гинеколог и медицинский блогер Олеся Марищук.

Игры прогестерона, или что провоцирует симптомы ПМС

Симптомы ПМС способны снизить производительность и настроение женщины. Все эти перепады настроения, быстрая утомляемость, сонливость, апатия и т.д. возникают из-за прогестерона.

Прогестерон производится желтым телом во второй, лютеиновой фазе цикла, и дарит девушкам вышеупомянутые бонусы.

Однако неприятные симптомы ПМС испытывают не все. Более того, даже если тебе не повезло и прогестерон работает слишком интенсивно, ты можешь облегчить его проявления.

Что сделать, чтобы облегчить проявления ПМС

Нормальное питание без крайностей — это основа. Если сегодня ты за целый день съешь лист салата, а завтра две пиццы и бургер, то баланс не выровняется.

Если уж очень хочется пиццы, спокойно съешь несколько кусочков вместе с листьями салата. Ведь лучше съесть в меру, чем запретить себе что-нибудь, а потом переесть.

Больше спи. Универсальный, но гарантированный рабочий совет от гинеколога: в любой непонятной ситуации — иди спать. Это действительно поможет справиться с проявлениями ПМС.

Универсальный, но гарантированный рабочий совет от гинеколога: в любой непонятной ситуации — иди спать. Это действительно поможет справиться с проявлениями ПМС. Приятные эмоции. Ты не представляешь, какое значительное влияние на организм оказывают положительные впечатления. Гормоны счастья способны нейтрализовать неприятные симптомы ПМС.

Ты не представляешь, какое значительное влияние на организм оказывают положительные впечатления. Гормоны счастья способны нейтрализовать неприятные симптомы ПМС. Однофазные КОКи. Это гормоны, которые кроме контрацептивного действия обладают специфическим свойством — не делят цикл на фазы.

Однако гормональные контрацептивы можно принимать только после консультации с врачом.

Соответственно, если гормональный уровень постоянно одинаковый, то и ПМС не будет.

Если следовать этим простым рекомендациям, можно значительно улучшить свое самочувствие перед менструацией и достичь полного дзена с собственным организмом.

Если же во время менструации ты чувствуешь мучительную боль, то это может указывать на проблемы со здоровьем. Что такое эндометриоз, его симптомы и лечение — читай в нашем материале.

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