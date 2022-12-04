Як полегшити симптоми ПМС і не вбити усіх навколо: поради від гінекологині

Перед менструацією буває важко втриматися на емоційних гойдалках та не зірватися. В цей час ми можемо плакати, сміятися, злитися й ображатися, хотіти багато солодкого какао та терпкого вина — і все це одночасно.

Адже часом нам болить, тягне, коле, спазмує живіт настільки, що хочеться піти на згоду з дияволом, щоб матка перестала завдавати клопоту.

Це все ознаки ПМС — передменструального синдрому, який починається за три дні або й тиждень до місячних. Тож запам’ятай: усе це відбувається до початку менструації, а не під час.

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Що провокує всі неприємні симптоми ПМС та як можна їх полегшити, розповіла гінекологиня та медична блогерка Олеся Марищук.

Вибрики прогестерону, або що провокує симптоми ПМС

Симптоми ПМС здатні знизити продуктивність та настрій жінки. Усі ці перепади настрою, швидка втомлюваність, сонливість, апатія тощо виникають завдяки прогестерону.

Прогестерон виробляється жовтим тілом у другій, лютеїновій фазі циклу, і дарує дівчатам вищезгадані бонуси.

Проте неприємні симптоми ПМС відчувають на собі не всі. Ба більше, навіть якщо тобі не пощастило і прогестерон працює надто інтенсивно, ти можеш полегшити неприємні симптоми.

Що зробити, щоб полегшити прояви ПМС

Нормальне харчування без крайнощів — це основа. Якщо сьогодні ти за цілий день з’їси листочок салату, а завтра — дві піци й бургер, то баланс не вирівняється.

Якщо вже дуже хочеться піци, спокійно з’їж кілька шматочків разом з листям салату. Адже краще з’їсти в міру, ніж заборонити собі щось, а потім переїсти.

Більше спи. Універсальна, але гарантовано робоча порада від гінекологині: у будь-якій незрозумілій ситуації — іди спати. Це і справді допоможе впоратися з проявами ПМС.

Універсальна, але гарантовано робоча порада від гінекологині: у будь-якій незрозумілій ситуації — іди спати. Це і справді допоможе впоратися з проявами ПМС. Приємні емоції. Ти не уявляєш, який значний вплив на організм мають позитивні враження. Гормони щастя здатні нейтралізувати неприємні симптоми.

Ти не уявляєш, який значний вплив на організм мають позитивні враження. Гормони щастя здатні нейтралізувати неприємні симптоми. Однофазні КОКи. Це гормони, які крім контрацептивної дії мають специфічну властивість — вони не ділять цикл на фази.

Однак гормональні контрацептиви можна приймати лише після консультації з лікарем.

Відповідно, якщо гормональний рівень весь час одинаковий, то й ПМС не буде.

Якщо дотримуватися цих простих рекомендацій, можна значно покращити своє самопочуття перед менструацією та досягти повного дзену з власним організмом.

Якщо ж під час менструації ти відчуваєш нестерпний біль, то це може вказувати на проблеми зі здоров’ям. Що таке ендометріоз, його симптоми та лікування, читай у нашому матеріалі.

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