Скажи “нет” черным точкам. Как очистить поры на носу и можно ли это сделать безопасно в домашних условиях

С расширенными порами борьбу ведут как девушки, так и парни. Сейчас в магазинах с косметикой и в интернете можно найти множество разнообразных средств, предназначенных для устранения этих недостатков.

Однако опытные косметологи не советуют очищать поры жесткими методами. В них входят специальные щетки, распаривание кожи горячей водой и т.п. Как очистить поры на носу безопасно — читай в материале.

Косметолог Лилия Москалик говорит, что очистить поры на носу полностью невозможно. Они являются физиологической нормой, поэтому этого делать категорически нельзя. Нужно ухаживать за порами так, чтобы тебе это нравилось эстетически. Для этого необходимо использовать:

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ферменты;

кислоты.

Ими можно пользоваться каждый день или несколько раз в неделю. Это зависит от того, как ты выбираешь уход под свой тип кожи.

Как сузить поры на носу

Раз и навсегда сузить поры на носу тоже нельзя. Это — генетика и образ жизни. А бороться с генетикой — бессмысленная история. Но ты можешь сужать их равномерно. К примеру, в домашнем уходе использовать те же ферменты и кислоты.

Также ухаживать за порами можно с помощью инъекций, пилинга и т.д. Однако со средствами, на которых написано “Убираем поры”, это не действует.

Это — типичный маркетинг. Дело в том, что пора — это анатомическая структура. А в коже есть сальные железы и протоки, через которые выделяется кожное сало.

Поэтому убрать поры практически невозможно. Однако над их качеством нужно работать с помощью качественных средств для кожи: хорошими умываниями, пенками, кремами и масками.

Как очистить поры на носу в домашних условиях

Поры на носу, как отмечала эксперт, убирать полностью нельзя. Однако чтобы хоть немного избавиться от черных точек, можно пользоваться специальными полосками, пластырями, фруктовыми кислотами и растительными экстрактами.

Качественные полоски нужно клеить на предварительно очищенную кожу. А после использования — умываться теплой водой. Лучше проводить процедуру перед сном, чтобы с утра проснуться с отдохнувшим лицом.

Кроме этого, можно использовать мягкие домашние скрабы. Например, из овсянки. Для этого нужно взять пригоршню овсянки, залить ее кипятком и дать постоять смеси до полного остывания.

Перед этим кожу в области носа нужно умыть теплой водой. Распаривать кожу при этом не следует. Это может только навредить эпидермису. Массу необходимо наносить постепенно, легкими движениями. Оставь маску на 10 минут и смой теплой водой.

Важно, что если на носу есть воспаление и прыщи, использовать домашние маски и раздражать кожу нельзя.

Маска с активированным углем

Для того чтобы приготовить смесь, возьми две таблетки активированного угля, ложку молока и ложку желатина. Измельчи в порошок таблетки и размешай с теплым молоком. Добавь желатин.

Размешай до однородной массы и нанеси на нос (участок кожи при этом должен быть очищен). Держи до полного высыхания и сними пленку. После этого не нужно умывать лицо. Лучше нанеси на кожу носика увлажняющий крем.

Поддерживать в форме нужно не только свое лицо, но и волосы. Сейчас не у всех есть возможность сходить в профессиональный салон. Ранее мы рассказывали, как покрасить волосы дома.