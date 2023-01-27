Здоровье и красота

Скажи “нет” черным точкам. Как очистить поры на носу и можно ли это сделать безопасно в домашних условиях

Анна Голишевская, редактор сайта 27 января 2023, 10:30
Скажи “нет” черным точкам. Как очистить поры на носу и можно ли это сделать безопасно в домашних условиях
Фото: Unsplash

Больше новостей
Ракета 2023
Ракета Х-59 Овод: характеристики и дальность пуска
Чим корисна кава з какао
А если выпить кофе с какао? Это не только вкусно, но и полезно!
Магнітні бурі у січні 2023 – календар небезпечних дат
Легко ли начнется 2023 год? Рассказываем о магнитных бурях в январе
Токсический стыд
Токсический стыд: что это такое и как не добавить еще одну психотравму собственному ребенку
Смотреть больше

Материалы по теме

Чистка обличчя в домашніх умовах
Беспокоят черные точки, угри или сыпь? Как очистить лицо в домашних условиях
Як прибрати темні кола під очима
Стресс, недосып, проблемы со здоровьем? Рассказываем, как избавиться от темных кругов под глазами
Набряки
Избегай стресса и переедания: как убрать отечность
Найпопулярніша косметична хірургічна процедура у світі 2022
Популярнее увеличения груди! Какая процедура стала фавориткой в области косметической хирургии в 2022

Видео
0:04:13
Автентичний хліб

Садик в бомбоубежище: как украинские дети привыкают к реалиям войны
0:03:39
Автентичний хліб
Аутентичный хлеб Черкасской области: такого больше не попробуешь нигде!
Карта бойових дій в Україні 27.01.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 27 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:00
Николаев новости
Почти уничтожено, всё в дырах. Как село в Николаевской области пережило настоящий ужас
Літак
Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину
0:03:16
Світові політики про підтримку України: хто та як підтримує
Мир в Украине зависит от поддержки и поставок оружия! Что говорят европейские политики о помощи нашей стране
0:03:11
оксана шелудченко
Спасла из-под обстрелов 86 животных: история зооволонтера из Донбасса
0:05:59
Наступление россиян
Приоритетом остается Восток: Мусиенко о новом наступлении россиян и планах оккупантов
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:04:02
Карта бойових дій в Україні 26.01.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 26 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Больше видео
Чим корисна кава з какао
Читать дальше
А если выпить кофе с какао? Это не только вкусно, но и полезно!
Магнітні бурі у січні 2023 – календар небезпечних дат
Читать дальше
Легко ли начнется 2023 год? Рассказываем о магнитных бурях в январе

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь