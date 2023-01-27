Здоров'я та краса

Скажи “ні” чорним цяткам. Як очистити пори на носі і чи можна це зробити безпечно в домашніх умовах

Анна Голішевська, редакторка сайту 27 Січня 2023, 10:30
Скажи “ні” чорним цяткам. Як очистити пори на носі і чи можна це зробити безпечно в домашніх умовах
Фото: Unsplash

Більше новин
Як захистити свою психіку під час війни - поради психологині
Повноцінний сон, рутина та корисна праця: поради психологині, як захистити свою психіку під час війни
Ракета 2023
Ракета Х-59 Овод: характеристики та дальність пуску
Чим корисна кава з какао
А якщо випити кави з какао? Це не тільки смачно, а й корисно!
Магнітні бурі у січні 2023 – календар небезпечних дат
Чи легко почнеться 2023 рік? Розповідаємо про магнітні бурі в січні
Дивитись більше

Матеріали по темі

бізнес макіяж
Маскувати втому, але не забирати увагу від головного: правила ділового макіяжу за слідами форуму в Давосі
Чистка обличчя в домашніх умовах
Турбують чорні цятки, вугрі чи висипання? Як очистити обличчя в домашніх умовах
Тренди манікюру 2023
Готичний темний, легкий яскравий та 3D: який манікюр буде трендовим у 2023 році
Як прибрати темні кола під очима
Стрес, недосип, проблеми зі здоров’ям? Розповідаємо, як позбутися темних кіл під очима

Відео
0:04:13
Автентичний хліб

Садочок у бомбосховищі: як українські діти звикають до реалій війни
0:03:39
Автентичний хліб
Автентичний хліб Черкащини: такого більше не скуштуєш ніде!
Скажи “ні” чорним цяткам. Як очистити пори на носі і чи можна це зробити безпечно в домашніх умовах
Актуальна карта бойових дій в Україні 27 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:00
Миколаїв новини
Майже знищене, усе в дірках. Як село на Миколаївщині пережило справжнє жахіття
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
0:03:16
Світові політики про підтримку України: хто та як підтримує
Мир в Україні залежить від підтримки та постачання зброї! Що кажуть європейські політики про допомогу нашій країні
0:03:11
оксана шелудченко
Врятувала з-під обстрілів 86 тварин: історія зооволонтерки з Донеччини
0:05:59
Наступ росіян
Пріоритетом залишається Схід: Мусієнко про новий наступ росіян та плани окупантів
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:04:02
Карта бойових дій в Україні 26.01.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 26 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Чим корисна кава з какао
Читати далі
А якщо випити кави з какао? Це не тільки смачно, а й корисно!
Магнітні бурі у січні 2023 – календар небезпечних дат
Читати далі
Чи легко почнеться 2023 рік? Розповідаємо про магнітні бурі в січні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь