Скажи “ні” чорним цяткам. Як очистити пори на носі і чи можна це зробити безпечно в домашніх умовах

З розширеними порами боротьбу ведуть як дівчата, так і хлопці. Зараз у магазинах із косметикою та в інтернеті можна знайти безліч засобів, які призначені для усунення цих недоліків.

Однак досвідчені косметологи не радять очищати пори нещадними методами. До них входять спеціальні щітки, розпарювання шкіри гарячою водою тощо. Як очистити пори на носі безпечно — читай у матеріалі.

Косметологиня Лілія Москалик говорить, що очистити пори на носі повністю неможливо. Це — фізіологічна норма, тому цього робити категорично не можна. Потрібно доглядати за порами так, щоб тобі це подобалося естетично. Для цього необхідно використовувати:

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ферменти;

кислоти.

Ними можна користуватися щодня або кілька разів на тиждень. Це залежить від того, як ти підбираєш догляд під свій тип шкіри.

Як звузити пори на носі

Раз і назавжди звузити пори на носі теж не можливо. Це — генетика і спосіб життя. А боротися з генетикою немає сенсу. Однак ти можеш звужувати їх поступово.

Наприклад, у домашньому догляді використовувати ферменти або кислоти. Також доглядати за порами можна за допомогою ін’єкцій, пілінгу тощо.

Однак із засобами, на яких написано “Прибираємо пори”, це не діє.

Це — типовий маркетинг. Річ у тім, що пора — це анатомічна структура. А у шкірі є сальні залози і протоки, через які виділяється шкірне сало. Тому забрати пори практично неможливо.

Однак над якістю пор потрібно працювати за допомогою якісних засобів для шкіри: хорошими вмиваннями, пінками, кремами та масками.

Як очистити пори на носі в домашніх умовах

Пори на носі, як зауважила експертка, очистити повністю не можливо. Однак щоб хоч трішки позбутися чорних цяток, можна користуватися спеціальними смужками, пластирами, фруктовими кислотами та рослинними екстрактами.

Якісні смужки необхідно клеїти на попередньо очищену шкіру. А після використання — вмиватися теплою водою. Ліпше проводити процедуру перед сном, щоб зранку прокинутися із бадьорим обличчям.

Крім цього, можна використовувати м’які домашні скраби. Наприклад, із вівсянки. Для цього потрібно взяти жменю пластівців, залити їх окропом та дати постояти суміші до повного остигання. Перед цим шкіру на ділянці носа потрібно вмити теплою водою.

Розпарювати шкіру при цьому не слід. Це може тільки нашкодити епідермі. Масу необхідно наносити поступово, легкими рухами. Залиш маску на 10 хв і змий теплою водою. Важливо, що якщо на носі є запалення і прищі, використовувати домашні маски та подразнювати шкіру не можна.

Маска з активованим вугіллям

Для того щоб приготувати суміш, візьми дві таблетки активованого вугілля, ложку молока і ложку желатину. Подрібни у порошок таблетки і розмішай з теплим молоком, додай желатин.

Розмішай до однорідної маси і нанеси на ніс (ділянка шкіри при цьому має бути очищеною). Тримай до повного висихання і зніми плівку. Після цього не потрібно вмивати обличчя. Краще нанеси на шкіру носика зволожувальний крем.

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