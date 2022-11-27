Рецепт на лекарства, больничный и направление — как получить медуслуги, если нет света

Едва ли не все сферы нашей жизни зависят от электроэнергии. Даже в больницах стали выписывать электронные направления, больничные и рецепты на лекарства. Однако отсутствие света и интернета значительно усложняет эти простые процедуры.

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, как можно получить эти услуги при отсутствии электроэнергии.

Врачи должны вносить все данные в Электронную систему здравоохранения (ЕСЗ). Тогда Национальная служба здоровья сможет оплатить медучреждениям услуги на основе полученных данных.

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Если в больнице нет света или интернета, занести данные в ЕСЗ невозможно. Однако врачи могут сделать это не сразу, а в течение пяти рабочих дней после окончания отчетного периода.

К примеру: если услуга предоставлена ​​в ноябре, заведение может внести данные до 7 декабря включительно.

Как получить медицинские услуги, если нет света

Как получить рецепт по программе Доступні ліки

Во время военного положения врачи могут выписать бумажные рецепты на лекарства из программы реимбурсации Доступні ліки. Также можно сделать, если нет света и связи.

Врач выписывает бумажный рецепт на соответствующей форме рецептурного бланка с информацией о медучреждении, враче и пациенте. На этом бланке нужно указать, будет ли препарат полностью бесплатный, или оплачивается частично.

Лекарство выписывают по международному непатентованному названию и не более трех наименований на один рецепт. Врач подтверждает его подписью и печатью.

В аптеке, которая сотрудничает с программой, выдают лекарства по бумажному рецепту. Оригиналы бумажных рецептов на препараты, подлежащие реимбурсации, аптека должна хранить в течение трех лет.

Как получить направление на услуги

Если из-за отсутствия интернета врач не может создать пациенту электронное направление, он может выдать бумажное. Заведения, заключившие договоры с НСЗУ, обязаны на время действия военного положения принимать пациентов с бумажными направлениями. При внесении данных об услуге врач отмечает в системе, что направление — бумажное.

Пациенты с этими направлениями имеют право получить бесплатно медицинские услуги, предусмотренные Программой медицинских гарантий.

Как оформить больничный

Если в медучреждении нет света и связи, врач может оформить больничный на бумажном бланке.

Если в заведении отсутствуют бланки, по решению руководителя разрешается оформление больничного на листе бумаги по форме, утвержденной Минздравом, Минсоцполитики и Фондом социального страхования.

Также можно получить бумажное свидетельство о рождении, если невозможно оформить электронное заключение.

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