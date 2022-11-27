Здоровье и красота

Рецепт на лекарства, больничный и направление — как получить медуслуги, если нет света

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 ноября 2022, 15:00
Як отримати медичні послуги, якщо немає світла — пояснення МОЗ
Фото: Pexels

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