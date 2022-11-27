Рецепт на лекарства, больничный и направление — как получить медуслуги, если нет света

Едва ли не все сферы нашей жизни зависят от электроэнергии. Даже в больницах стали выписывать электронные направления, больничные и рецепты на лекарства. Однако отсутствие света и интернета значительно усложняет эти простые процедуры.
В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, как можно получить эти услуги при отсутствии электроэнергии.
Врачи должны вносить все данные в Электронную систему здравоохранения (ЕСЗ). Тогда Национальная служба здоровья сможет оплатить медучреждениям услуги на основе полученных данных.
Если в больнице нет света или интернета, занести данные в ЕСЗ невозможно. Однако врачи могут сделать это не сразу, а в течение пяти рабочих дней после окончания отчетного периода.
К примеру: если услуга предоставлена в ноябре, заведение может внести данные до 7 декабря включительно.
К примеру: если услуга предоставлена в ноябре, заведение может внести данные до 7 декабря включительно.
Во время военного положения врачи могут выписать бумажные рецепты на лекарства из программы реимбурсации Доступні ліки. Также можно сделать, если нет света и связи.
Во время военного положения врачи могут выписать бумажные рецепты на лекарства из программы реимбурсации Доступні ліки. Также можно сделать, если нет света и связи.
Врач выписывает бумажный рецепт на соответствующей форме рецептурного бланка с информацией о медучреждении, враче и пациенте. На этом бланке нужно указать, будет ли препарат полностью бесплатный, или оплачивается частично.
Лекарство выписывают по международному непатентованному названию и не более трех наименований на один рецепт. Врач подтверждает его подписью и печатью.
В аптеке, которая сотрудничает с программой, выдают лекарства по бумажному рецепту. Оригиналы бумажных рецептов на препараты, подлежащие реимбурсации, аптека должна хранить в течение трех лет.
Если из-за отсутствия интернета врач не может создать пациенту электронное направление, он может выдать бумажное. Заведения, заключившие договоры с НСЗУ, обязаны на время действия военного положения принимать пациентов с бумажными направлениями. При внесении данных об услуге врач отмечает в системе, что направление — бумажное.
Пациенты с этими направлениями имеют право получить бесплатно медицинские услуги, предусмотренные Программой медицинских гарантий.
Пациенты с этими направлениями имеют право получить бесплатно медицинские услуги, предусмотренные Программой медицинских гарантий.
Если в медучреждении нет света и связи, врач может оформить больничный на бумажном бланке.
Если в заведении отсутствуют бланки, по решению руководителя разрешается оформление больничного на листе бумаги по форме, утвержденной Минздравом, Минсоцполитики и Фондом социального страхования.
Также можно получить бумажное свидетельство о рождении, если невозможно оформить электронное заключение.
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