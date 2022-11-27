Рецепти на ліки, лікарняний та направлення — як отримати медпослуги, якщо немає світла

Чи не всі сфери нашого життя залежні від електроенергії. Навіть у лікарнях стали виписувати електронні направлення, лікарняні та рецепти на ліки. Проте відсутність світла та інтернету значно ускладнює ці прості процедури.

У Міністерстві охорони здоров’я України пояснили, як можна отримати ці послуги за відсутності електроенергії.

Лікарі мають вносити усі дані до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Тоді Національна служба здоров’я може сплатити медзакладам послуги на основі отриманих даних.

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Якщо у лікарні немає світла чи інтернету, занести дані до ЕСОЗ неможливо. Проте лікарі можуть зробити це не відразу, а протягом п’яти робочих днів від закінчення звітного періоду.

Наприклад, якщо послуга надана в листопаді, заклад може внести дані до 7 грудня включно.

Як отримати медичні послуги, якщо немає світла

Як отримати рецепт за програмою Доступні ліки

Під час воєнного стану лікарі можуть виписати паперові рецепти на ліки з програми реімбурсації Доступні ліки. Так само можна зробити, якщо немає світла та зв’язку.

Лікар виписує паперовий рецепт на відповідній формі рецептурного бланка з інформацією про медзаклад, лікаря та пацієнта. На цьому бланку треба вказати, чи препарат буде повністю безплатний, чи оплачується частково.

Лікарський засіб виписують за міжнародною непатентованою назвою і не більше трьох найменувань на один рецепт. Лікар засвідчує його підписом та печаткою.

В аптеці, яка співпрацює з програмою, видають ліки за паперовим рецептом. Оригінали паперових рецептів на препарати, що підлягають реімбурсації, аптека має зберігати протягом трьох років.

Як отримати направлення на послуги

Якщо через відсутність інтернету лікар не може створити пацієнту електронне направлення, він може видати паперове. Заклади, які уклали договори з НСЗУ, зобовʼязані під час дії воєнного стану приймати пацієнтів з паперовими направленнями. Під час внесення даних про послугу лікар зазначає у системі, що направлення — паперове.

Пацієнти з цими направленнями мають право отримати безоплатно медичні послуги, передбачені Програмою медичних гарантій.

Як оформити лікарняний

Якщо у медзакладі немає світла та зв’язку, лікар може оформити лікарняний на відповідному паперовому бланку.

Якщо ж у закладі відсутні бланки, за рішенням керівника дозволяється оформлення лікарняного на аркуші паперу за формою, затвердженою МОЗ, Мінісоцполітики та Фондом соціального страхування.

Так само можна отримати паперове свідоцтво про народження, якщо неможливо оформити електронний висновок.

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