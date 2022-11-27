Здоров'я та краса

Рецепти на ліки, лікарняний та направлення — як отримати медпослуги, якщо немає світла

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Листопада 2022, 16:00
Як отримати медичні послуги, якщо немає світла — пояснення МОЗ
Фото: Pexels

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