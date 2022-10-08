Отказаться от алкоголя и жвачки? Что нельзя делать перед ПЦР-тестом

Все информационное пространство заполнила война. Однако достаточно опасный для жизни Covid-19 пока никуда не исчез и продолжает распространяться.

Поэтому для многих и в дальнейшем остаются актуальными меры предосторожности, а также тестирование, показывающее, болен ли человек. Но некоторые из нас до сих пор могут не совсем правильно подходить к этому вопросу, нарушая простые правила поведения перед тем, как сдавать этот вид анализа.

Так что, чтобы иметь полную уверенность, чем ты болеешь и насколько тебе безопасно идти навещать своих бабушку и дедушку, нужно узнать, что нельзя делать перед ПЦР-тестом, и пройти его.

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Что нельзя делать перед ПЦР-тестом

ПЦР-тест, или же тест полимеразной цепной реакции, считается наиболее эффективным методом обнаружения вируса Covid-19.

Однако обычные внешние факторы, на которые иногда даже не обращаем внимания, могут влиять на его точность. Поэтому следует соблюдать несколько правил.

Прежде всего, за сутки до теста нужно отказаться от алкогольных напитков, поскольку этиловый спирт, который они содержат, дезинфицирует слизистую ротоглотки даже в небольшой концентрации.

Также не следует пользоваться антисептиками и обезболивающими для полости рта. То есть не стоит орошать горло аэрозолями, полоскать его или рассасывать таблетки за 12 часов до теста.

Это необходимо, чтобы под влиянием активных веществ в этом лекарстве не уменьшилось количество SARS-CoV-2, что демонстрирует наличие вируса в организме.

За четыре часа до посещения лаборатории нужно отказаться от курения, не чистить зубы, не пользоваться жвачкой или ополаскивателем для рта. Подобные действия тоже могут снизить точность тестирования.

Кроме того, помешать выявлению вируса в организме может даже обычный прием пищи. Поэтому за два часа до теста не следует есть или пить, поскольку частицы могут отшелушить инфицированные клетки эпителия в полости рта и переместить патоген в желудок.

Также для обеспечения здоровья украинцев власти позволили делать вторую бустерную дозу. Читай о новых изменениях в схемах вакцинации против Covid-19.

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