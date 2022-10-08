Відмовитись від алкоголю та жуйки? Що не можна робити перед ПЛР-тестом

Увесь інформаційний простір наразі заполонила війна. Однак досить небезпечний для життя Covid-19 поки нікуди не зник та продовжує поширюватись.

Тому для багатьох й надалі залишаються актуальними запобіжні заходи, а також тестування, що показує, чи хвора людина. Та дехто з нас і досі може не зовсім правильно підходити до цього питання, порушуючи прості правила поведінки перед тим, як здавати цей вид аналізу.

Тож щоб мати повну впевненість, чим ти хворієш та наскільки тобі безпечно йти провідувати своїх бабусю з дідусем, потрібно дізнатись, що не можна робити перед ПЛР-тестом, та пройти його.

Зараз також дивляться

Що не можна робити перед ПЛР-тестом

ПЛР-тест, або ж розширено тест полімеразної ланцюгової реакції, вважається найбільш ефективним методом виявлення вірусу Covid-19.

Проте звичайні зовнішні фактори, на які ми іноді навіть не звертаємо увагу, можуть впливати на його точність. Тому варто дотримуватись кількох застережень.

Насамперед за добу до тесту потрібно відмовитися від алкогольних напоїв, оскільки етиловий спирт, який вони містять, дезінфікує слизову ротоглотки навіть у невеликій концентрації.

Також не варто користуватись антисептиками та знеболювальними для ротової порожнини. Тобто не варто зрошувати горло аерозолями, полоскати його, чи розсмоктувати таблетки за 12 годин до тесту.

Це необхідно, щоб під впливом активних речовин у цих ліках не зменшилась кількість SARS-CoV-2, що демонструє наявність вірусу в організмі.

За чотири години до відвідин лабораторії потрібно відмовитись від паління, не чистити зуби, не користуватись жуйкою чи ополіскувачем для рота. Подібні дії теж можуть знизити точність тестування.

Крім того, завадити виявленню вірусу в організмі може навіть звичайний прийом їжі. Тому за дві години до тесту не варто їсти чи пити, оскільки частинки можуть відлущити інфіковані клітини епітелію у ротовій порожнині та перемістити патоген у шлунок.

Також задля убезпечення здоров’я українців влада дозволила робити другу бустерну дозу. Читай про нові зміни у схемах вакцинації проти Covid-19.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!