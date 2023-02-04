Не выходя из дома! Как сделать укол в ягодицу в домашних условиях

У большинства из нас уколы вызывают неприятные ощущения и эмоции. Но это может быть необходимостью, поскольку довольно большое количество препаратов нужно вводить именно внутримышечно для усвоения препарата.
Поэтому врачи выбирают именно такой метод лечения. В большинстве случаев у пациентов есть выбор: сделать укол в медицинском учреждении или дома. Но как правильно сделать укол в домашних условиях?
Фельдшер по медицине неотложных состояний Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи Юрий Гарапко рассказал в эфире Фактов ICTV, как правильно сделать укол в ягодицу дома.
Стерильность препаратов и инструментов — главное условие для успешного проведения этой процедуры. Также, чтобы не навредить человеку, которому нужно сделать инъекцию, стоит помнить о тщательной дезинфекции рук.
Обязательный набор для проведения укола:
Перед тем, как делать укол, стоит выполнить такой алгоритм действий:
Уколы шприцем нельзя делать в травмированные места, где есть синяки или гематомы.
Уколы шприцем нельзя делать в травмированные места, где есть синяки или гематомы.
На теле человека таких мест три: ягодица, плечо и бедро. Но чаще всего выбирают верхний внешний квадрат ягодиц. Это место является самым популярным из-за того, что там находится большая мышца, и препарат хорошо усваивается.
Нужно найти хорошо освещаемое место. Далее пациент должен лечь на живот и максимально расслабиться. Перед введением укола подели ягодицу на условные четыре квадрата.
Выбирай именно верхний внешний квадрат, чтобы не задеть ягодичную мышцу.
Выбирай именно верхний внешний квадрат, чтобы не задеть ягодичную мышцу.
Проверь срок действия препарата и если все хорошо, стерильным ватным тампоном, смоченным в спирте, продезинфицируй ампулу и аккуратно открой ее.
Возьми шприц необходимого объема и набери иглой лекарство из ампулы. Далее нужно перевернуть шприц иглой вверх и постучать по нему, чтобы выпустить остатки воздуха.
Место укола необходимо обработать антисептиком. Это можно сделать с помощью ватных шариков или стерильных салфеток, смоченных в этиловом спирте.
Обработай место инъекции размером 10х10 сантиметров. Второй салфеткой нужно обработать место укола 5 на 5 сантиметров.
Далее двумя пальцами одной руки раздвинь кожу на ягодице, а мизинцем другой руки придерживай муфту иглы. Два пальца на поршне шприца, еще один палец — указательный, на самом поршне.
Внутримышечную инъекцию нужно вводить в мышцу под углом 90 градусов.
Глубина введения не должна превышать 2/3 иглы.
Глубина введения не должна превышать 2/3 иглы.
Медленно вводи препарат в организм. Вытяни иглу и прижми место укола кусочком ваты, смоченным в антисептике. Несколько минут подержи ватку на месте укола. Это нужно для того, чтобы препарат не вытек.
После выполнения укола в ягодицу шприц нужно выбросить в урну. Повторно использованный шприц использовать запрещено.
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