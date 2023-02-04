Здоровье и красота

Не выходя из дома! Как сделать укол в ягодицу в домашних условиях

Диана Просяник, практикант сайта 04 февраля 2023, 08:00
укол у сідницю
Фото: Unsplash

Больше новостей
житло
Как купить жилье, чтобы не пожалеть: критерии, на которые стоит обратить внимание
родина з Донеччини
Огонь добрых сердец не погасит война! Как семья из Донбасса вдохновляет всю Украину
Перехваченные разговоры
Российские матери объединяются в союзы и оплакивают умерших на войне сыновей: принесет ли это пользу — перехват ГУР
Як не стати жертвою зґвалтування — поради для підлітків та дорослих
Жертва никогда не бывает виновата! Как уберечь себя от изнасилования — советы для подростков
Смотреть больше

Материалы по теме

Протезирование детей
Детское протезирование в Украине: о преимуществах и недостатках на примере жизненной истории
Проект Неопалимі
“Неопалимі”: как проект эстетической медицины помогает тем, кто пострадал от войны
вітамін С
Не только цитрусовые! В каких продуктах и добавках больше всего витамина С
Низький тиск: що робити, симптоматика та як його підняти
Головные боли, головокружение и дискомфорт — что делать, если упало давление

Видео
0:03:07
родина з Донеччини

Огонь добрых сердец не погасит война! Как семья из Донбасса вдохновляет всю Украину
0:01:28
Перехваченные разговоры
Российские матери объединяются в союзы и оплакивают умерших на войне сыновей: принесет ли это пользу — перехват ГУР
0:03:48
Білі янголи
Белые ангелы спасают детей Бахмута: как полицейские помогли воссоединиться маме и дочери, которые не виделись полгода
Комунальщики Запорожья
Отчитываются, что все починили, а с крыши несется водопад! Как жители запорожской многоэтажки воюют с коммунальщиками
0:03:53
Комунальники Запоржіжжя
Звітують, що все полагодили, а з даху лине водоспад! Як мешканці запорізької багатоповерхівки воюють із комунальниками
0:02:55
ДБР розкрило схему злодіїв
Съедали продукты на бумаге: ГБР раскрыло схему преступников, наживавшихся на ВСУ
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:02:28
Обмеление Днепра
Впервые через несколько десятилетий! Запорожье приближается к экологической катастрофе — что произошло
Карта бойових дій в Україні 03.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 3 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:02
Изюм массовые захоронения
Упокоятся их души. В Изюме хоронят тела замученных врагом жителей
Больше видео
Проект Неопалимі
Читать дальше
“Неопалимі”: как проект эстетической медицины помогает тем, кто пострадал от войны

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь