Не выходя из дома! Как сделать укол в ягодицу в домашних условиях

У большинства из нас уколы вызывают неприятные ощущения и эмоции. Но это может быть необходимостью, поскольку довольно большое количество препаратов нужно вводить именно внутримышечно для усвоения препарата.

Поэтому врачи выбирают именно такой метод лечения. В большинстве случаев у пациентов есть выбор: сделать укол в медицинском учреждении или дома. Но как правильно сделать укол в домашних условиях?

Фельдшер по медицине неотложных состояний Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи Юрий Гарапко рассказал в эфире Фактов ICTV, как правильно сделать укол в ягодицу дома.

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Стерильность препаратов и инструментов — главное условие для успешного проведения этой процедуры. Также, чтобы не навредить человеку, которому нужно сделать инъекцию, стоит помнить о тщательной дезинфекции рук.

Обязательный набор для проведения укола:

Этиловый спирт.

Антисептик.

Чистый стерильный одноразовый шприц.

Несколько ватных шариков и спиртовых салфеток.

Стерильные перчатки.

Препарат в ампуле, назначенный врачом.

Перед тем, как делать укол, стоит выполнить такой алгоритм действий:

Хорошо вымой руки с мылом и высуши чистым полотенцем или салфеткой. Обработай руки антисептиком. После всего этого можно надевать стерильные перчатки. При необходимости перед введением инъекции стоит психологически подготовить пациента и успокоить. Убедись, что препарат не вызывает аллергию у пациента.

Уколы шприцем нельзя делать в травмированные места, где есть синяки или гематомы.

Куда нужно вводить инъекцию

На теле человека таких мест три: ягодица, плечо и бедро. Но чаще всего выбирают верхний внешний квадрат ягодиц. Это место является самым популярным из-за того, что там находится большая мышца, и препарат хорошо усваивается.

Подготовка к проведению укола в ягодицу

Нужно найти хорошо освещаемое место. Далее пациент должен лечь на живот и максимально расслабиться. Перед введением укола подели ягодицу на условные четыре квадрата.

Выбирай именно верхний внешний квадрат, чтобы не задеть ягодичную мышцу.

Проверь срок действия препарата и если все хорошо, стерильным ватным тампоном, смоченным в спирте, продезинфицируй ампулу и аккуратно открой ее.

Возьми шприц необходимого объема и набери иглой лекарство из ампулы. Далее нужно перевернуть шприц иглой вверх и постучать по нему, чтобы выпустить остатки воздуха.

Введение инъекции

Место укола необходимо обработать антисептиком. Это можно сделать с помощью ватных шариков или стерильных салфеток, смоченных в этиловом спирте.

Обработай место инъекции размером 10х10 сантиметров. Второй салфеткой нужно обработать место укола 5 на 5 сантиметров.

Далее двумя пальцами одной руки раздвинь кожу на ягодице, а мизинцем другой руки придерживай муфту иглы. Два пальца на поршне шприца, еще один палец — указательный, на самом поршне.

Внутримышечную инъекцию нужно вводить в мышцу под углом 90 градусов.

Глубина введения не должна превышать 2/3 иглы.

Медленно вводи препарат в организм. Вытяни иглу и прижми место укола кусочком ваты, смоченным в антисептике. Несколько минут подержи ватку на месте укола. Это нужно для того, чтобы препарат не вытек.

После выполнения укола в ягодицу шприц нужно выбросить в урну. Повторно использованный шприц использовать запрещено.

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