Не виходячи з дому! Як зробити укол у сідницю у домашніх умовах

У більшості з нас уколи викликають неприємні відчуття та емоції. Та це може бути необхідністю, оскільки доволі велику кількість препаратів потрібно вводити саме внутішньом’язово для засвоєння препарату.

Через це лікарі обирають саме такий метод лікування. У більшості випадків пацієнти мають вибір: зробити укол у медичному закладі чи вдома. Та як правильно зробити укол у домашніх умовах?

Фельдшер з медицини невідкладних станів Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги Юрій Гарапко розповів в ефірі Фактів ICTV, як правильно зробити укол у сідницю вдома.

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Стерильність препаратів та інструментів — головна умова для успішного проведення цієї процедури. Також щоб не нашкодити людині, якій потрібно зробити ін’єкцію, варто пам’ятати про ретельну дезінфекцію рук.

Обов’язковий набір для проведення уколу:

Етиловий спирт.

Антисептик.

Чистий стерильний одноразовий шприц.

Кілька ватних кульок та спиртових серветок.

Стерильні рукавички.

Препарат в ампулі, призначений лікарем.

Перед тим, як робити укол, варто виконати такий алгоритм дій:

Добре вимий руки з милом та висуши чистим рушником чи серветкою. Оброби руки антисептиком. Після усього цього можна вдягати стерильні рукавички. За необхідності перед введенням ін’єкції варто психологічно підготувати пацієнта та заспокоїти. Переконайся, що препарат не викликає алергію у пацієнта.

Уколи шприцом не можна робити у травмовані місця, де є синці чи гематоми.

Куди потрібно вводити ін’єкцію

На тілі людини таких місць три: сідниця, плече та стегно. Та найчастіше обирають верхній зовнішній квадрат сідниць. Це місце є найпопулярнішим через те, що там знаходиться великий м’яз, і препарат добре засвоюється.

Підготовка до проведення уколу у сідницю

Потрібно знайти добре освітлюване місце. Далі пацієнт має лягти на живіт та максимально розслабитись. Перед введенням уколу поділи сідницю на умовні чотири квадрати.

Обирай саме верхній зовнішній квадрат, аби не зачепити сідничний м’яз.

Перевір термін дії препарату, і якщо все добре, стерильним ватним тампоном, змоченим у спирті, продезінфікуй ампулу й акуратно відкрий її.

Візьми шприц необхідного об’єму та набери голкою ліки з ампули. Далі потрібно перевернути шприц голкою догори та постукати по ньому, щоб випусти залишки повітря.

Введення ін’єкції

Місце уколу необхідно обробити антисептиком. Це можна зробити за допомогою ватних кульок або стерильних серветок, змочених в етиловому спирті.

Оброби місце ін’єкції розміром 10х10 сантиметрів. Другою серветкою потрібно обробити місце ін’єкції 5 на 5 сантиметрів.

Далі двома пальцями однієї руки розсунь шкіру на сідниці, а мізинцем іншої руки притримуй муфту голки. Два пальці на поршні шприца, ще один палець – вказівний, на самому поршні.

Внутрішньом’язову ін’єкцію потрібно вводити у м’яз під кутом 90 градусів.

Глибина введення не повинна перевищувати 2/3 голки.

Повільно вводь препарат в організм. Витягни голку і притисни місце уколу шматочком вати, змоченим в антисептику. Декілька хвилин потримай ватку на місці уколу. Це потрібно для того, щоб препарат не витік.

Після виконання уколу в сідницю шприц треба викинути у смітник. Повторно використаний шприц використовувати заборонено.

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