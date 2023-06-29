Как сделать ватно-марлевую повязку самостоятельно: объясняет эксперт

Ситуация на ЗАЭС беспокоит не только украинцев, но и весь мир. При ядерной угрозе согласно рекомендациям Центра общественного здоровья, украинцам необходимо иметь все важное под рукой.
К примеру, центр советует запастись пищей, водой, подготовить маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания. Как сделать ватно-марлевую повязку в домашних условиях — читай в материале.
Самодельные маски спасали весь мир во времена коронавируса, когда на аптечных прилавках не было медицинских масок.
Ватно-марлевые повязки оправдали себя не только в профилактике попадания в дыхательные пути разных бактерий и инфекций, но и при нахождении в задымленных помещениях и даже в случаях газовой атаки.
Марлевую ленту с неплотным куском ваты внутри часто используют в следующих случаях:
Ее делают из обычной медицинской марли (или медицинского широкого бинта), сложенного в несколько слоев и ваты.
Они должны быть натуральными, ведь синтетика затрудняет дыхание и может послужить причиной аллергических реакций.
Они должны быть натуральными, ведь синтетика затрудняет дыхание и может послужить причиной аллергических реакций.
Между слоями марли также кладут вату. Количество ваты должно быть таким, чтобы повязка не слишком затрудняла дыхание. Стандартная повязка имеет прямоугольную форму и четыре завязки.
По словам провизора Анны Тарасенко, эта повязка хорошо защищает дыхательные пути от радиоактивного воздействия. Для того чтобы самостоятельно ее изготовить, возьми следующие материалы:
По словам эксперта, для того, чтобы ее надеть, нижнюю часть фиксируй под подбородком. А верхнюю часть – под глазами. В зависимости от концентрации загрязнения пользоваться такой маской можно от 2 до 4 часов.
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