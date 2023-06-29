Как сделать ватно-марлевую повязку самостоятельно: объясняет эксперт

Ситуация на ЗАЭС беспокоит не только украинцев, но и весь мир. При ядерной угрозе согласно рекомендациям Центра общественного здоровья, украинцам необходимо иметь все важное под рукой.

К примеру, центр советует запастись пищей, водой, подготовить маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания. Как сделать ватно-марлевую повязку в домашних условиях — читай в материале.

Ватно-марлевая повязка: как используют

Самодельные маски спасали весь мир во времена коронавируса, когда на аптечных прилавках не было медицинских масок.

Сейчас также смотрят

Ватно-марлевые повязки оправдали себя не только в профилактике попадания в дыхательные пути разных бактерий и инфекций, но и при нахождении в задымленных помещениях и даже в случаях газовой атаки.

Ватно-марлевая повязка: когда используют

Марлевую ленту с неплотным куском ваты внутри часто используют в следующих случаях:

как эффективная защита от инфекций, распространяемых воздушно-капельным путем (здесь не только о коронавирусе, но и дифтерии, скарлатине, коклюше, менингококковой инфекции и др.);

важно, что при защите от дыма и газов повязку лучше смачивать, при бактериальной защите она должна оставаться сухой;

для защиты операционного поля при медицинских манипуляциях и хирургических операциях.

Из чего состоит ватно-марлевая повязка

Ее делают из обычной медицинской марли (или медицинского широкого бинта), сложенного в несколько слоев и ваты.

Они должны быть натуральными, ведь синтетика затрудняет дыхание и может послужить причиной аллергических реакций.

Между слоями марли также кладут вату. Количество ваты должно быть таким, чтобы повязка не слишком затрудняла дыхание. Стандартная повязка имеет прямоугольную форму и четыре завязки.

Читать по теме Чем заменить йодид калия при худшем сценарии на Запорожской АЭС и нужно ли это делать Чем заменить йодид калия и вообще нужно ли это делать — читай в материале.

Как сделать ватно-марлевую повязку и что для этого нужно

По словам провизора Анны Тарасенко, эта повязка хорошо защищает дыхательные пути от радиоактивного воздействия. Для того чтобы самостоятельно ее изготовить, возьми следующие материалы:

кусок марли;

вату;

ножницы.

Ватно-марлевая повязка своими руками: инструкция

В первую очередь возьми кусок марли размером примерно 1 м на 1 м. Сверху размести слой ваты примерно 20 на 30 см и толщиной 1-2 см. А для еще большей защиты между слоями марли можешь добавить немного измельченного активированного угля. Далее сложи это все в прямоугольник, и с обеих сторон делай отрезы

Как правильно носить ватно-марлевую повязку

По словам эксперта, для того, чтобы ее надеть, нижнюю часть фиксируй под подбородком. А верхнюю часть – под глазами. В зависимости от концентрации загрязнения пользоваться такой маской можно от 2 до 4 часов.

Россия не просто так использует атомную электростанцию в своей войне против Украины. Ранее американский Институт исследования войны проанализировал, как и почему Россия использует Запорожскую АЭС.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!