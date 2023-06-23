Здоровье и красота

Чем заменить йодид калия при худшем сценарии на Запорожской АЭС и нужно ли это делать

Анна Голишевская, редактор сайта 23 июня 2023, 14:30
Йод
Фото: Unsplash

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