Чем заменить йодид калия при худшем сценарии на Запорожской АЭС и нужно ли это делать

Недавно стало известно, что российские оккупанты заминировали одну из крупнейших атомных электростанций Европы — Запорожскую АЭС.

Захватчики подвергают угрозе ядерной аварии не только Украину, но и весь мир. Именно поэтому многих украинцев интересует вопрос о том, как защититься от радиации в случае ядерной катастрофы.

Поскольку сейчас во многих аптеках скупают йодид калия, необходимо искать качественные альтернативы. Чем заменить йодид калия и вообще, нужно ли это делать — читай в материале.

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Для чего нужен йодид калия

Йодид калия используют для борьбы с дефицитом йода. Он способен нормализовать синтез гормонов щитовидной железы трийодтиронина-Т3 и тироксина –Т4.

Если произойдет ядерная катастрофа, калия йодид позволяет предотвратить поглощение организмом радиоактивного йода.

Как уберечь свой организм во время аварии на АЭС, если нет таблеток йодида калия

Для этого, по словам провизора Анны Тарасенко, следует взять обычный раствор йода. Но не пей его в чистом виде, потому что он также токсичен для организма.

В сети достаточно рецептов, как сделать калий йодид в домашних условиях, но редакция Вікна-новини отмечает: это может быть опасно для здоровья.

Нужно ли вообще употреблять йод при взрыве на ЗАЭС

Ни один сценарий событий на Запорожской атомной электростанции не требует на сегодняшний день употребления таблетированных препаратов йода или его растворов. Об этом сообщил Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

В сообщении центра отмечается, что йодная профилактика — это насыщение щитовидной железы стабильным йодом для предотвращения поглощения ею радиоактивных изотопов йода и предупреждения ее облучения.

Радиоактивный йод может образоваться только при работе энергоблока на мощности.

Последний действующий энергоблок Запорожской АЭС был приостановлен в сентябре 2022 года. А это значит, что энергоблоки ЗАЭС находятся в остановке минимум 9 месяцев и не генерируют электроэнергию в течение этого времени, — сообщили в центре.

Это означает, что с момента остановки энергоблоков ЗАЭС прошло не менее 34 периодов полураспада этого изотопа йода. То есть, его активность в последнем остановленном реакторе на ЗАЭС уменьшилась в миллиарды раз по сравнению с сентябрем 2022 года, говорится в сообщении.

Ученые склоняются к мнению, что йодопрофилактика имеет смысл тогда, когда есть реальная угроза поступления радиоактивного йода в организм. А его, по словам экспертов, на ЗАЭС нет.

Следовательно, в случае гипотетической аварии или теракта на ЗАЭС, выброс радиоактивных веществ не будет содержать изотопов йода. Именно поэтому йодопрофилактика не нужна и может быть даже вредна.

Нужно ли тогда употреблять йод и калия йодид?

Как отметила провизор Анна Тарасенко, йод и другие таблетки с его содержанием нужно употреблять только тогда, когда действительно подтверждена опасность поступления радиоактивного йода в организм.

В любом случае, если произойдет худший сценарий, то решение о приеме йода населением будет приниматься местными органами исполнительной власти на основе прогноза радиационной обстановки. Об этом пишут те же ученые из Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности.

Россия не просто так использует атомную электростанцию в своей войне против Украины. Ранее американский Институт исследования войны проанализировал, как и почему Россия использует Запорожскую АЭС.

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