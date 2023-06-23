Чим замінити йодид калію при найгіршому сценарії на Запорізькій АЕС та чи треба це робити

Нещодавно стало відомо, що російські окупанти замінували одну з найбільших атомних електростанцій Європи — Запорізьку АЕС. Загарбники піддають загрозі ядерної аварії не тільки Україну, але і весь світ.

Саме через це багатьох українців цікавить питання про те, як захиститися від радіації при ядерній катастрофі. Через те, що зараз у багатьох аптеках скуповують йодид калію, необхідно шукати якісні альтернативи. Чим замінити йодид калію і чи взагалі це потрібно робити — читай у матеріалі.

Для чого потрібен йодид калію

Йодид калію використовують для боротьби з дефіцитом йоду. Він здатен нормалізувати синтез гормонів щитоподібної залози трийодтироніну-Т3 і тироксину -Т4.

Зараз також дивляться

Якщо відбудеться ядерна катастрофа, калію йодид дозволяє запобігти поглинанню організмом радіоактивного йоду.

У мережі вдосталь рецептів, як зробити калій йодид в домашніх умовах, але редакція Вікон наголошує: це може бути небезпечно для здоров’я.

Чи потрібно взагалі вживати йод під час вибуху на ЗАЕС

Ні один сценарій подій на Запорізькій атомній електростанції не потребує на сьогодні вживання таблетованих препаратів йоду або його розчинів. Про це повідомив Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

У дописі центру зазначається, що йодна профілактика — це насичення щитоподібної залози стабільним йодом для унеможливлення поглинання нею радіоактивних ізотопів йоду та попередження її опромінення.

Радіоактивний йод може утворитися лише в разі роботи енергоблока на потужності.

Останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було переведено у стан зупину у вересні 2022 року. А це означає, що енергоблоки ЗАЕС перебувають у зупині щонайменше 9 місяців та не генерують електроенергію протягом цього часу, – повідомили в центрі.

Це означає, що від моменту зупину енергоблоків ЗАЕС пройшло щонайменше 34 періоди напіврозпаду цього ізотопу йоду. Тобто його активність в останньому зупиненому реакторі на ЗАЕС зменшилася в мільярди разів, порівнюючи з вереснем 2022 року, – йдеться в повідомленні.

Науковці схиляються до думки, що йодопрофілактика має сенс тоді, коли є реальна загроза надходження радіоактивного йоду в організм.

А його, за словами експертів, на ЗАЕС немає. Отже, в разі гіпотетичної аварії чи теракту на ЗАЕС, викид радіоактивних речовин не міститиме ізотопів йоду. Саме тому йодопрофілактика не потрібна та навіть може бути шкідливою.

То чи потрібно тоді вживати йод та калію йодид?

Як зазначила провізор Анна Тарасенко, йод та інші таблетки з його вмістом потрібно вживати тільки тоді, коли справді є підтверджена небезпека надходження радіоактивного йоду в організм.

В будь-якому випадку, якщо станеться найгірший сценарій, то рішення про приймання йоду населенням буде ухвалюватися місцевими органами виконавчої влади на основі прогнозу радіаційної обстановки. Про це пишуть ті ж науковці з Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки.

Росія не просто так використовує атомну електростанцію у своїй війні проти України. Раніше американський Інститут дослідження війни проаналізував, як та чому Росія використовує Запорізьку АЕС.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!