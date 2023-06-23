Здоров'я та краса

Чим замінити йодид калію при найгіршому сценарії на Запорізькій АЕС та чи треба це робити

Анна Голішевська, редакторка сайту 23 Червня 2023, 14:30
Йод
Фото: Unsplash

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