Як зробити ватно-марлеву пов’язку самостійно: пояснює експерт

Ситуація на ЗАЕС хвилює не тільки українців, а й весь світ. При ядерній загрозі, згідно з рекомендаціями Центру громадського здоров’я, українцям необхідно мати все важливе під рукою.

Наприклад, центр радить запастися їжею, водою, підготувати маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання. Як зробити ватно-марлеву пов’язку у домашніх умовах — читай в матеріалі.

Ватно-марлева пов’язка: як використовують

Саморобні маски рятували весь світ у часи початку коронавірусу, коли на аптечних прилавках не було медичних масок.

Зараз також дивляться

Ватно-марлеві пов’язки виправдали себе не тільки в профілактиці попадання в дихальні шляхи різних бактерій та інфекцій, але і при знаходженні в задимлених приміщеннях, і навіть у випадках газової атаки.

Ватно-марлева пов’язка: коли використовують

Марлеву стрічку з нещільним шматком вати всередині часто використовують у наступних випадках:

як ефективний захист від інфекцій, що поширюються повітряно-крапельним шляхом (тут не тільки про коронавірус, а й дифтерію, скарлатину, коклюш, менінгококову інфекцію тощо);

важливо, що при захисті від диму і газів пов’язку ліпше змочувати, при бактеріальному захисті вона повинна залишатися сухою;

для захисту операційного поля під час медичних маніпуляцій і хірургічних операцій.

Читати на тему Чим замінити йодид калію при найгіршому сценарії на Запорізькій АЕС та чи треба це робити Чим замінити йодид калію і чи взагалі це потрібно робити — читай в матеріалі.

З чого складається ватно-марлева пов’язка

Її роблять зі звичайної медичної марлі (або медичного широкого бинта), складеного в кілька шарів і вати.

Вони повинні бути натуральними, адже синтетика утрудняє дихання і може стати причиною алергічних реакцій.

Між шарами марлі також кладуть вату. Кількість вати має бути такою, щоб пов’язка не надто ускладнювала дихання. Стандартна пов’язка має прямокутну форму і чотири зав’язки.

Як зробити ватно-марлеву пов’язку і що для цього потрібно

За словами провізорки Анни Тарасенко, така пов’язка добре захищає дихальні шляхи від радіоактивного впливу. Для того, аби самостійно її виготовити, візьми такі матеріали:

шматок марлі;

вату;

ножиці.

Ватно-марлева пов’язка своїми руками: інструкція

Насамперед візьми шматок марлі розміром приблизно 1 м на 1 м.

Зверху розмісти шар вати десь приблизно 20 на 30 см і товщиною 1-2 см. А для ще більшого захисту між шарами марлі можеш додати трохи подрібненого активованого вугілля. Далі склади це все в прямокутник, і з обох боків роби відрізи.

Як правильно носити ватно-марлеву пов’язку

За словами експертки, для того, щоб її одягти, нижню частину фіксуй під підборіддям. А верхню частину — під очима. В залежності від концентрації забруднення, користуватися такою маскою можна від 2 до 4 годин.

Росія не просто так використовує атомну електростанцію у своїй війні проти України. Раніше американський Інститут дослідження війни проаналізував, як та чому Росія використовує Запорізьку АЕС.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!