Як зробити ватно-марлеву пов’язку самостійно: пояснює експерт

Ситуація на ЗАЕС хвилює не тільки українців, а й весь світ. При ядерній загрозі, згідно з рекомендаціями Центру громадського здоров’я, українцям необхідно мати все важливе під рукою.
Наприклад, центр радить запастися їжею, водою, підготувати маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання. Як зробити ватно-марлеву пов’язку у домашніх умовах — читай в матеріалі.
Саморобні маски рятували весь світ у часи початку коронавірусу, коли на аптечних прилавках не було медичних масок.
Ватно-марлеві пов’язки виправдали себе не тільки в профілактиці попадання в дихальні шляхи різних бактерій та інфекцій, але і при знаходженні в задимлених приміщеннях, і навіть у випадках газової атаки.
Марлеву стрічку з нещільним шматком вати всередині часто використовують у наступних випадках:
Її роблять зі звичайної медичної марлі (або медичного широкого бинта), складеного в кілька шарів і вати.
Вони повинні бути натуральними, адже синтетика утрудняє дихання і може стати причиною алергічних реакцій.
Вони повинні бути натуральними, адже синтетика утрудняє дихання і може стати причиною алергічних реакцій.
Між шарами марлі також кладуть вату. Кількість вати має бути такою, щоб пов’язка не надто ускладнювала дихання. Стандартна пов’язка має прямокутну форму і чотири зав’язки.
За словами провізорки Анни Тарасенко, така пов’язка добре захищає дихальні шляхи від радіоактивного впливу. Для того, аби самостійно її виготовити, візьми такі матеріали:
Насамперед візьми шматок марлі розміром приблизно 1 м на 1 м.
За словами експертки, для того, щоб її одягти, нижню частину фіксуй під підборіддям. А верхню частину — під очима. В залежності від концентрації забруднення, користуватися такою маскою можна від 2 до 4 годин.
Росія не просто так використовує атомну електростанцію у своїй війні проти України. Раніше американський Інститут дослідження війни проаналізував, як та чому Росія використовує Запорізьку АЕС.
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