Не понимаешь причину задержки? Как стресс влияет на менструацию

Война в определенной степени повлияла на наш организм и принесла немалый стресс. Шокирующие новости, обстрелы, постоянные переживания — все это точно не несет пользы для тела и здоровья. А еще и личные проблемы, которые, вероятно, есть у многих.

Но важно не забывать, что стресс не проходит бесследно и может серьезно сказываться на гормонах, а те — проявляться в процессах в организме, в частности — менструации.

Подробнее о том, что происходит с менструацией во время стресса, рассказали на платформе Бережи себе.

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Какие есть причины нарушения менструального цикла

Прежде всего, нарушением считается продолжительность цикла менее 21 дня и более 35 дней.

Чаще всего причиной задержки является нервное напряжение, изменение условий и обстоятельств жизни.

Но помни, что каждый организм — индивидуален и реагирует на стресс по-своему. У одних это приводит к задержке менструации, а у других — никак не повлияет.

Но не стрессом единым. Среди других причин нарушения менструального цикла:

непривычная физическая нагрузка;

беременность;

диета и похудение;

недостаточное количество воды в организме;

воспалительные процессы и инфекции;

нарушение работы эндокринных органов;

синдром поликистозных яичников;

другие хронические заболевания.

Что делать, если у меня задержка

Если ты заметила задержку, прежде всего сделай тест на беременность.

Если тест отрицательный — обрати внимание на наличие воспалений или инфекций в области половых органов.

Вспомни, не было ли незащищенного секса или момента, когда ты не могла проконтролировать целостность презерватива.

Кроме того, обрати внимание на питание: достаточно ли ты ешь и пьешь воды.

И еще одним из важных пунктов является консультация врача-гинеколога. Ее можно пройти даже онлайн, если нет возможности обратиться к специалисту.

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