Не понимаешь причину задержки? Как стресс влияет на менструацию

Война в определенной степени повлияла на наш организм и принесла немалый стресс. Шокирующие новости, обстрелы, постоянные переживания — все это точно не несет пользы для тела и здоровья. А еще и личные проблемы, которые, вероятно, есть у многих.
Но важно не забывать, что стресс не проходит бесследно и может серьезно сказываться на гормонах, а те — проявляться в процессах в организме, в частности — менструации.
Подробнее о том, что происходит с менструацией во время стресса, рассказали на платформе Бережи себе.
Прежде всего, нарушением считается продолжительность цикла менее 21 дня и более 35 дней.
Чаще всего причиной задержки является нервное напряжение, изменение условий и обстоятельств жизни.
Но помни, что каждый организм — индивидуален и реагирует на стресс по-своему. У одних это приводит к задержке менструации, а у других — никак не повлияет.
Но помни, что каждый организм — индивидуален и реагирует на стресс по-своему. У одних это приводит к задержке менструации, а у других — никак не повлияет.
Но не стрессом единым. Среди других причин нарушения менструального цикла:
Если ты заметила задержку, прежде всего сделай тест на беременность.
Если тест отрицательный — обрати внимание на наличие воспалений или инфекций в области половых органов.
Фото: Unsplash
Вспомни, не было ли незащищенного секса или момента, когда ты не могла проконтролировать целостность презерватива.
Кроме того, обрати внимание на питание: достаточно ли ты ешь и пьешь воды.
И еще одним из важных пунктов является консультация врача-гинеколога. Ее можно пройти даже онлайн, если нет возможности обратиться к специалисту.
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