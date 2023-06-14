Не розумієш причину затримки? Як стрес впливає на менструацію

Війна певною мірою вплинула на наш організм та принесла чималий стрес. Шокуючі новини, обстріли, постійні переживання — усе це точно не несе користі для тіла та здоров’я. А ще й особисті проблеми, які, ймовірно, є у багатьох.

Та важливо не забувати, що стрес не проходить безслідно і може серйозно позначатися на ендокринній системі (гормонах), а ті — проявлятися у процесах в організмі, зокрема менструації.

Детальніше про те, що відбувається з менструацією під час стресу, розповіли фахівці платформи Бережи себе.

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Які є причини порушення менструального циклу

Передусім, порушенням вважається тривалість циклу менше ніж 21 день і більш як 35 днів. Власне найчастіше причиною затримки є нервове напруження, зміна умов та обставин життя.

Але пам’ятай, що кожен організм — індивідуальний і реагує на стрес по-своєму. В одних це призводить до затримки менструації, а в інших — ніяк не вплине.

Та не стресом єдиним. Серед інших причин порушення менструального циклу є:

незвичне фізичне навантаження;

вагітність;

дієта та схуднення;

недостатня кількість води в організмі;

запальні процеси та інфекції;

порушення роботи ендокринних органів;

синдром полікістозних яєчників;

інші хронічні захворювання.

Що робити, якщо у мене затримка

Якщо ти помітила затримку, передусім зроби тест на вагітність. Якщо тест негативний — зверни увагу на наявність запалень чи інфекцій в області статевих органів.

Згадай, чи не було незахищеного сексу або моменту, коли ти не могла проконтролювати цілісність презерватива.

Крім того, зверни увагу на харчування: чи достатньо ти їси та п’єш води.

І ще одним з важливих пунктів є консультація у лікаря-гінеколога(-ині). Це можна зробити навіть онлайн, якщо не маєш змоги звернутися до спеціаліста.

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