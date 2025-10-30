Спорт работает неодинаково: почему мужчинам нужно больше тренироваться для здорового сердца

Физическая активность остается одним из самых эффективных способов снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако новое исследование показывает: чтобы получить такую же пользу от тренировок, мужчинам приходится прилагать больше усилий, чем женщинам.

Ученые проанализировали данные более 80 тысяч участников британского проекта UK Biobank и выяснили, что у женщин риск ишемической болезни сердца снижается примерно на 30%, если они тренируются около 250 минут в неделю. Мужчинам же нужно почти 530 минут, то есть около девяти часов, чтобы получить похожий эффект.

Сердце женщин реагирует активнее

Авторы исследования подчеркивают, что сердце женщин реагирует на физические нагрузки эффективнее, несмотря на то что женщины, как правило, менее активны в повседневной жизни и реже выполняют рекомендованные нормы двигательной активности.

При этом сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности среди женщин во всем мире.

Выводы могут стать дополнительным стимулом для женщин чаще выбирать спорт и движение, ведь даже умеренные тренировки способны существенно улучшить состояние сердца.

Наибольшая разница — у людей с уже диагностированными болезнями

Особенно впечатляющей разница оказалась среди людей, которые уже имеют ишемическую болезнь сердца.

Женщины, которые соблюдали рекомендованный уровень физической активности, имели в три раза более низкий риск смерти в период наблюдения, чем мужчины с таким же объемом тренировок.

Почему так происходит, пока полностью не ясно. Ученые предполагают, что ответ может быть в особенностях уровня половых гормонов, различиях строения мышечных волокон или механизмах выработки энергии во время нагрузки.

Новые рекомендации должны учитывать пол

Специалисты подчеркивают: и мужчины, и женщины получают значительную пользу от спорта. Однако единые правила для всех могут быть не настолько эффективными, как считалось ранее.

Исследователи предлагают учитывать половые различия при формировании рекомендаций по здоровому образу жизни и разрабатывать индивидуальные подходы для профилактики сердечных заболеваний.

