Стиль життя Здоров'я та краса

Спорт працює неоднаково: чому чоловікам треба більше тренуватися для здорового серця

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Жовтня 2025, 19:00 2 хв.
Спорт працює неоднаково: чому чоловікам треба більше тренуватися для здорового серця
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь