Спорт працює неоднаково: чому чоловікам треба більше тренуватися для здорового серця

Фізична активність залишається одним із найефективніших способів знизити ризик серцево-судинних захворювань. Проте нове дослідження показує: щоб отримати таку саму користь від тренувань, чоловікам доводиться докладати більше зусиль, ніж жінкам.

Науковці проаналізували дані понад 80 тисяч учасників британського проекту UK Biobank і виявили, що у жінок ризик ішемічної хвороби серця знижується приблизно на 30%, якщо вони тренуються близько 250 хвилин на тиждень.

Чоловікам же потрібно майже 530 хвилин, тобто близько дев’яти годин, аби отримати схожий ефект.

Серце жінок реагує активніше

Автори дослідження наголошують, що серце жінок реагує на фізичні навантаження ефективніше, попри те що жінки, як правило, менш активні у повсякденному житті й рідше виконують рекомендовані нормативи рухової активності.

При цьому серцево-судинні хвороби залишаються однією з головних причин смертності серед жінок у всьому світі. Висновки можуть стати додатковим стимулом для жінок частіше обирати спорт і рух, адже навіть помірні тренування здатні суттєво покращити стан серця.

Найбільша різниця — у людей з уже діагностованими хворобами

Особливо разючою різниця виявилася серед людей, які вже мають ішемічну хворобу серця.

Жінки, що дотримувалися рекомендованого рівня фізичної активності, мали втричі нижчий ризик смерті під час періоду спостереження, ніж чоловіки з таким самим обсягом тренувань.

Чому так відбувається, поки не зрозуміло повністю. Науковці припускають, що відповідь може бути в особливостях рівня статевих гормонів, відмінностях будови м’язових волокон або механізмах вироблення енергії під час навантаження.

Нові рекомендації мають враховувати стать

Фахівці наголошують: і чоловіки, і жінки отримують значну користь від спорту. Однак єдині правила для всіх можуть бути не настільки ефективними, як вважалося раніше.

Дослідники пропонують враховувати статеві відмінності під час формування рекомендацій щодо здорового способу життя й розробляти індивідуальні підходи для профілактики серцевих захворювань.

