Кремы здесь не помогут: советы, как избавиться от пигментации и не навредить коже

Наша кожа — показатель состояния всего организма. Также кожа защищает нас от инфекций, микробов и раздражений, которые несет внешний мир. В особой заботе нуждается кожа лица, а любые проблемные участки на лице могут доставить много неудобств в жизни.

Часто человек сталкивается с пигментными пятнами на своем лице. Пигментные пятна возникают вследствие неправильного распределения пигмента меланина в кожных покровах. Так образуются темные пятна на коже.

Известно, что веснушки и другие пигментации не исчезают сами собой. Для их полного вывода необходимо обращаться к врачам.

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Чаще пигментация появляется у женщин после 40 лет, а также во время вскармливания грудью — из-за изменений в гормональном фоне женщины.

Самолечение в таких случаях может быть бессмысленным и даже опасным, ведь пигментации могут появляться не только из-за внешних факторов, таких как солнце или неправильно подобранная косметика, но и из-за сбоя работы организма внутри.

Причины появления пигментации на лице

Возрастные пятна.

Веснушки.

Солнечные пятна.

Послевоспалительная гиперпигментация.

Мелазма.

Пигментация кожи после акне.

Неус Хори.

Также пигментация может быть вызвана нарушением ухода за кожей или избытком времени, проведенного под палящим солнцем без дополнительной защиты кожи.

Как избавиться от пигментации

Перед тем как начинать процесс выведения пигментации из кожи, следует пройти консультацию не у одного врача. Обязателен осмотр у онколога и онкодерматолога, дерматолога, гастроэнтеролога, эндокринолога и косметолога.

Для женщин также обязательным будет осмотр гинеколога.

Сейчас наиболее распространенными методами борьбы с пигментацией — лазерный и химический пилинг. Кремы, которые более доступны, чем такие процедуры, могут улучшить внешний вид пигментации, но не гарантируют исчезновение пятен навсегда.

Также кремы против пигментации могут навредить коже лица, вызвав раздражение и аллергию. Даже под наблюдением врачей такие кремы могут дать неожиданную реакцию.

Химический пилинг кожи лица

В зависимости от того, какой степени тебе нужен пилинг, следует выбирать химические растворы.

К примеру, для поверхностного пилинга верхнего слоя кожи можно обойтись альфа-гидроксикислотами: это фруктовые и молочные кислоты. Срок их действия короткий, так что придется повторять процедуру постоянно. Однако возобновление после такого пилинга тоже длится недолго.

После такой процедуры не стоит бывать на солнце срок, назначенный врачом.

Фотоудаление пигментации

Это еще один популярный вариант, как можно удалить пигментацию из кожи лица. Такую процедуру называют действием света широкого спектра.

Во время процедуры врач наносит охлаждающий гель на лицо, чтобы подготовить его к фотоудалению пятен. Световая энергия поступает непосредственно в поверхностный и кожный слои, где она разрушает частицы меланина.

Во время этих 30 минут, которые длится процедура, ты можешь испытывать будто шлепки резинками по коже, однако в целом болевые ощущения терпимы.

Лазерное удаление пигментных пятен

Лазерное удаление подойдет в тех случаях, когда предыдущие варианты не подействовали. Несмотря на мифы вокруг этой темы, лазерное удаление не должно повредить твою кожу — но для полной уверенности тебе следует дополнительно проговорить это с врачом.

Существуют разные марки и технологии, но идея одна — короткие импульсы высокой лазерной энергии достигают разных слоев кожи и фрагментируют пигментные частицы.

После удаления пигментации врач должен проконсультировать тебя по уходу за кожей, ведь теперь тебе нужно позаботиться, чтобы не возникали рецидивы.

Также часто люди сталкиваются с непонятной отечностью. Как ее избежать и как избавиться от отеков на лице — читай в нашем другом материале.

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