Креми тут не допоможуть: поради, як позбутися пігментації та не нашкодити шкірі

Наша шкіра — показник стану всього організму. Також шкіра захищає нас від інфекцій, мікробів та подразнень, які несе зовнішній світ. Особливого піклування потребує шкіра обличчя, а будь-які проблемні ділянки на лиці можуть принести багато незручностей у життя.

Часто людина стикається із пігментними плямами на своєму обличчі. Пігментні плями виникають внаслідок неправильного розподілу пігменту меланіну у шкірних покривах. Так утворюються темні плями на шкірі.

Відомо, що веснянки та інші пігментації не зникають самі собою. Для їх повного виведення необхідно звертатися до лікарів.

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Найчастіше пігментація з’являється у жінок після 40 років, а також під час вигодовування грудьми — через зміни у гормональному фоні жінки.

Самолікування у таких випадках може бути безсенсовим та навіть небезпечним, адже пігментації можуть з’являтися не лише через зовнішні фактори, такі як сонце чи неправильно підібрана доглядова косметика, а й через збій роботи організму всередині.

Причини появи пігментації на обличчі

Вікові плями.

Ластовиння.

Сонячні плями.

Післязапальна гіперпігментація.

Мелазма.

Пігментація шкіри після акне.

Невус Хорі.

Також пігментація може бути викликана порушенням догляду за шкірою чи надлишком часу, проведеного під палючим сонцем без додаткового захисту шкіри.

Як позбутися пігментації

Перед тим як починати процес виведення пігментації зі шкіри, варто пройти консультацію не в одного лікаря. Обов’язковим є огляд в онколога та онкодерматолога, дерматолога, гастроентеролога, ендокринолога та косметолога.

Для жінок також обов’язковим буде огляд у гінеколога.

Зараз найпоширенішими методами боротьби з пігментацією є лазерний та хімічний пілінг. Креми, які є більш доступними, ніж такі процедури, можуть покращити зовнішній вигляд пігментації, але не гарантують зникнення плям назавжди.

Також креми проти пігментації можуть нашкодити шкірі обличчя, викликавши подразнення та алергію. Навіть під наглядом лікарів такі креми можуть дати неочікувану реакцію.

Хімічний пілінг шкіри обличчя

Залежно від того, якого ступеня тобі потрібен пілінг, варто обирати хімічні розчини.

Наприклад, для поверхневого пілінгу верхнього шару шкіри можна обійтися альфа-гідроксикислотами: це фруктові та молочні кислоти. Термін їхньої дії короткий, тож доведеться повторювати процедуру постійно. Проте відновлення після такого пілінгу теж триває недовго.

Після такої процедури не варто бувати на сонці термін, який призначить лікар.

Фотовидалення пігментації

Це ще один популярний варіант, як можна видалити пігментацію зі шкіри обличчя. Таку процедуру також називають дією світла широкого спектра.

Під час процедури лікар наносить охолоджувальний гель на обличчя, щоб підготувати його до фотовидалення плям. Світлова енергія надходить безпосередньо в поверхневий та шкірний шари, де вона руйнує меланінові частки.

Під час цих 30 хвилин, які триває процедура, ти можеш відчувати наче ляпаси гумками по шкірі, проте загалом больові відчуття є терпимими.

Лазерне видалення пігментних плям

Лазерне видалення підійде у випадках, коли попередні варіанти не були дієвими. Попри міфи навколо цієї теми, лазерне видалення не має пошкодити твою шкіру — але для повного впевнення тобі варто додатково проговорити це з лікарем.

Існують різні марки та технології, але ідея одна — короткі імпульси високої лазерної енергії досягають різних шарів шкіри та фрагментують пігментні частинки.

Після видалення пігментації лікар має проконсультувати тебе стосовно догляду за шкірою, адже тепер тобі потрібно буде подбати, щоб не виникали рецидиви.

Також часто люди стикаються з незрозумілою набряклістю. Як її уникнути та як позбутися набряків на обличчі — читай у нашому іншому матеріалі.

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