Не думай-гадай, а сантиметровую ленту доставай! Как узнать свой размер перчаток

Зимние холода уже вот-вот придут к нам. Распространенной проблемой для многих в это время являются замерзшие руки. Иногда из-за переохлаждения может даже начаться аллергия на холод! И спасти от сильных морозов могут только теплые перчатки.
Но и те не будут греть, если выбрать неправильный размер. Как узнать размер перчаток, и подходит ли он тебе, расскажем дальше.
Для того чтобы узнать размер перчаток, необходимо измерить свою ладонь. А определяется размер в зависимости от того, чья ладонь — мужская или женская.
Чтобы узнать размер перчаток, который тебе необходим, стоит:
Не менее важно уметь правильно выбрать размер обуви, чтобы ни зимой, ни летом не лечить мозоли на ногах. Как определить размер своей обуви, мы рассказывали раньше.
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