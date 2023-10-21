Не думай-гадай, а сантиметровую ленту доставай! Как узнать свой размер перчаток

Зимние холода уже вот-вот придут к нам. Распространенной проблемой для многих в это время являются замерзшие руки. Иногда из-за переохлаждения может даже начаться аллергия на холод! И спасти от сильных морозов могут только теплые перчатки.

Но и те не будут греть, если выбрать неправильный размер. Как узнать размер перчаток, и подходит ли он тебе, расскажем дальше.

Как узнать размер перчаток

Для того чтобы узнать размер перчаток, необходимо измерить свою ладонь. А определяется размер в зависимости от того, чья ладонь — мужская или женская.

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Чтобы узнать размер перчаток, который тебе необходим, стоит:

для женской ладони — измерь объем без большого пальца, на уровне его фаланги, сантиметровой лентой. Полученный результат разделили на 2,6. Например, объем 20 см дели на 2,6 — получишь 7,69. Размер перчаток в таком случае будет от 7.5 до 8.0;

для мужской ладони — также измерь объем ладони без большого пальца, на уровне его фаланги. Полученный результат разделили на два: например, объем 22 см делим на 2 и получаем 11 размер перчаток.

Не менее важно уметь правильно выбрать размер обуви, чтобы ни зимой, ни летом не лечить мозоли на ногах. Как определить размер своей обуви, мы рассказывали раньше.

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