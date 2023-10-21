Не думай-гадай, а сантиметрову стрічку діставай! Як дізнатися свій розмір рукавичок

Зимові холоди вже ось-ось прийдуть до нас. Поширеною проблемою для багатьох у цей час є замерзлі руки. Інколи через переохолодження може навіть початися алергія на холод! І врятувати від сильних морозів можуть лише теплі рукавички.

Та й ті не грітимуть, якщо обрати неправильний розмір. Як дізнатися розмір рукавиць, і чи підходить він тобі, розповімо далі.

Як дізнатися розмір рукавичок

Для того, щоб дізнатися розмір рукавичок, необхідно виміряти свою долоню. А визначається розмір, залежно від того, чия це долоня — чоловіча чи жіноча.

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Щоб дізнатися розмір рукавичок, який тобі необхідний, варто:

для жіночої долоні — виміряй обʼєм без великого пальця на рівні фаланги сантиметровою стрічкою. Отриманий результат поділи на 2,6. Наприклад, обʼєм 20 см поділи на 2,6 — отримаєш 7,69. Розмір рукавичок у такому випадку буде від 7.5 до 8.0;

для чоловічої долоні — так само виміряй обʼєм долоні без великого пальця на рівні його фаланги. Отриманий результат поділи на два: наприклад, обʼєм 22 см ділимо на 2 й отримуємо 11 розмір рукавичок.

Не менш важливо вміти правильно обрати розмір взуття, аби ні взимку, ні влітку не лікувати мозолі на ногах. Як визначити розмір свого взуття, ми розповідали раніше.

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