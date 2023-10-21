Не думай-гадай, а сантиметрову стрічку діставай! Як дізнатися свій розмір рукавичок

Зимові холоди вже ось-ось прийдуть до нас. Поширеною проблемою для багатьох у цей час є замерзлі руки. Інколи через переохолодження може навіть початися алергія на холод! І врятувати від сильних морозів можуть лише теплі рукавички.
Та й ті не грітимуть, якщо обрати неправильний розмір. Як дізнатися розмір рукавиць, і чи підходить він тобі, розповімо далі.
Для того, щоб дізнатися розмір рукавичок, необхідно виміряти свою долоню. А визначається розмір, залежно від того, чия це долоня — чоловіча чи жіноча.
Щоб дізнатися розмір рукавичок, який тобі необхідний, варто:
Не менш важливо вміти правильно обрати розмір взуття, аби ні взимку, ні влітку не лікувати мозолі на ногах. Як визначити розмір свого взуття, ми розповідали раніше.
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