Здоров'я та краса

Не думай-гадай, а сантиметрову стрічку діставай! Як дізнатися свій розмір рукавичок

Вікторія Мельник, журналістка сайту 21 Жовтня 2023, 09:00
Як дізнатися розмір рукавичок
Фото: Pexels

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