Не понимаешь, что происходит с твоей кожей? Аллергия на холод: что это такое и какие её симптомы

Зима близко, и осенние дни уже не слишком теплые. От холода в это время могут защитить дополнительные слои одежды и косметологические средства, такие как кремы. Однако иногда даже это не спасет от низких температур.

Нередко ты можешь заметить резкое покраснение кожи после выхода на улицу или другие неприятные симптомы. Вполне вероятно, что это не просто реакция на низкие температуры, а аллергия на холод.

Что такое аллергия на холод и какие симптомы могут о ней свидетельствовать, рассказываем дальше.

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Холодовая аллергия: причины

Аллергия на холод, известная ещё также под названием холодовая аллергия — это реакция кожи на низкие температуры. Аллергией на холод считают хронический дерматоз, который в холодный период года дает обострение состояния.

Чаще холодовой аллергией страдают дети и взрослые, которые склонны к атопическому дерматиту.

Причиной холодовой аллергии является заболевание крови или инфекционные заболевания. Однако иногда первичная причина аллергии на холод неизвестна, её может установить только врач.

Литературный редактор сайта Ирина Кикавец и сама знает, как это — иметь аллергию на холод. Женщина рассказала редакции Вікна-новини об осеннем случае, когда она узнала о своей аллергии.

— Когда-то я жила в неотапливаемом холодном помещении. Осенью я заметила сухость кожи рук, но решила просто переждать и пользовалась кремом. С течением времени симптомы ухудшались, руки краснели и кожа покрывалась трещинами.

Я не могла помыть посуду или согнуть руку, потому что это было очень больно. В конце концов мне не помогал ни один крем, — делится Ирина.

Затем Ирина самостоятельно нашла информацию в интернете о холодовой аллергии.

— После этого я начала исследовать симптомы этой аллергии. Диагноза себе не ставила, но впоследствии я попала к врачу-дерматологу, который подтвердил, что это аллергия на холод.

Симптомы аллергии на холод

Понять, что у тебя началась аллергия на холод, можно по внешним симптомам:

шелушение кожи и зуд;

кожа окрашивается в красный цвет;

кожа покрывается волдырями и/или пятнами;

появляются трещины и боли на коже;

возможные симптомы ОРВИ;

боль в животе;

учащенное сердцебиение.

Чаще холодовая аллергия проявляется на кистях и косточках пальцев. Симптомы появляются в течение двух-пяти минут после воздействия и длятся до двух часов.

Аллергия на холод: как лечить

Полностью вылечить холодовую аллергию вполне возможно, иногда для этого необязательно проходить дорогое лечение. Часто такие симптомы исчезают через несколько лет.

Ирина Кикавец говорит: в её случае лучше и проще делать профилактические действия, чем лечить последствия аллергии.

— К холодам я готовлюсь заранее, как только начинаются первые заморозки. Одеваю перчатки, которые сама для себя вяжу и пользуюсь увлажняющими кремами, что также заживляют раны.

Для тех, кто также хочет держать руки в тепле, советую самую теплую пряжу, в частности — альпаки, — рассказывает женщина.

Также Ирина говорит: в холодное время года она пытается как можно меньше контактировать с водой: негативное влияние оказывает как горячая, так и холодная.

Лечить аллергию на холод можно несколькими способами. Но сначала тебе обязательно следует обратиться к врачу, который пропишет и скорректирует не только лечение, но и привычные процессы ухода.

Тебе нужно научиться защищаться от резкого перепада температур: это можно делать с помощью кремов и одежды. Если у тебя уже была анафилактическая реакция на холодовую аллергию, обязательно носи с собой лекарства для таких случаев: их может выписать только врач. Всегда одевай перчатки, даже если кажется, что за такой короткий путь ты не успеешь замерзнуть. Никогда не мой руки горячей водой, если они у тебя замерзли. Не используй спиртовые антисептики для рук.

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