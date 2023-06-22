Чешется, а причины не понимаю! Аллергия на солнце: симптомы, профилактика и лечение

Аллергия на солнце или фотодерматит — это больше, чем просто дискомфорт от лучей солнца. Это серьезное состояние, которое ограничивает возможность проведения времени на открытом воздухе и негативно влияет на качество жизни.
В этом материале предлагаем тебе узнать какие симптомы аллергии на солнце, причины возникновения и лечение. Подробнее об этом рассказала аллерголог Екатерина Хайдакина на платформе Бережи себе.
Ты можешь определить, что у тебя аллергия на солнце по таким симптомам:
Как отмечает Хайдакина, эти симптомы могут появиться как через несколько часов после нахождения под открытым солнцем, так и через несколько дней.
Чаще всего сыпь возникает на таких участках тела как шея, руки и грудь. Относительно лица — она есть не всегда.
Чаще всего сыпь возникает на таких участках тела как шея, руки и грудь. Относительно лица — она есть не всегда.
На самом деле факторы возникновения этого типа аллергии довольно разные. Это может как передаваться по наследству, так и быть спровоцировано приемом определенных лекарств. В частности, это антибиотики, мочегонные препараты, противозачаточные препараты, ретиноиды и тому подобное.
Кроме того, некоторые растения тоже могут увеличить чувствительность кожи к солнцу, — отмечает аллерголог.
Кроме того, некоторые растения тоже могут увеличить чувствительность кожи к солнцу, — отмечает аллерголог.
Если говорить о предрасположенности, то люди со светлой кожей имеют большую склонность к фотодерматиту.
Если ты столкнулся(-лась) с таким заболеванием, врачи советуют:
Но помни, что самолечение может быть вредным для твоего здоровья и перед началом лечения необходимо обязательно проконсультироваться со специалистом.
Но помни, что самолечение может быть вредным для твоего здоровья и перед началом лечения необходимо обязательно проконсультироваться со специалистом.
Если ты уже знаешь, что у тебя фотодерматит, можешь попробовать следующие методы профилактики этого заболевания:
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