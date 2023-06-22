Чешется, а причины не понимаю! Аллергия на солнце: симптомы, профилактика и лечение

Аллергия на солнце или фотодерматит — это больше, чем просто дискомфорт от лучей солнца. Это серьезное состояние, которое ограничивает возможность проведения времени на открытом воздухе и негативно влияет на качество жизни.

В этом материале предлагаем тебе узнать какие симптомы аллергии на солнце, причины возникновения и лечение. Подробнее об этом рассказала аллерголог Екатерина Хайдакина на платформе Бережи себе.

Аллергия на солнце: симптомы

Ты можешь определить, что у тебя аллергия на солнце по таким симптомам:

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сыпь, возникающая после того, как ты провел(-ла) определенное время на солнце;

покрасневшие участки на теле;

зуд.

Как отмечает Хайдакина, эти симптомы могут появиться как через несколько часов после нахождения под открытым солнцем, так и через несколько дней.

Чаще всего сыпь возникает на таких участках тела как шея, руки и грудь. Относительно лица — она есть не всегда.

Причины появления аллергии на солнце

На самом деле факторы возникновения этого типа аллергии довольно разные. Это может как передаваться по наследству, так и быть спровоцировано приемом определенных лекарств. В частности, это антибиотики, мочегонные препараты, противозачаточные препараты, ретиноиды и тому подобное.

Кроме того, некоторые растения тоже могут увеличить чувствительность кожи к солнцу, — отмечает аллерголог.

Если говорить о предрасположенности, то люди со светлой кожей имеют большую склонность к фотодерматиту.

Лечение

Если ты столкнулся(-лась) с таким заболеванием, врачи советуют:

прием антигистаминных препаратов;

прием гормональных препаратов;

использование кремов, способных уменьшить зуд;

фототерапию;

инъекции омализумаба.

Но помни, что самолечение может быть вредным для твоего здоровья и перед началом лечения необходимо обязательно проконсультироваться со специалистом.

Аллергия на солнце: профилактика

Если ты уже знаешь, что у тебя фотодерматит, можешь попробовать следующие методы профилактики этого заболевания:

Как начинается теплая пора, в весенне-летний период постепенно увеличивай время пребывания на солнце, чтобы кожа привыкала к ультрафиолету. Ограничь пребывание на открытом воздухе в период наибольшей солнечной активности — с 10:00 до 16:00. По возможности, прекрати прием медикаментов, которые увеличивают твою уязвимость к солнечному свету. Используй солнцезащитный крем с SPF не менее 30. Надевай головные уборы с широкими полями и одежду с длинными рукавами. Чтобы защититься дома, можешь рассмотреть возможность использования оконных пленок, которые отражают солнечные лучи и предотвращают их попадание внутрь помещения.

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