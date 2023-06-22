Свербить, а причини не розумію! Алергія на сонце: симптоми, профілактика та лікування

Алергія на сонце або фотодерматит — це більше, ніж просто дискомфорт від променів сонця. Це серйозний стан, що обмежує можливість проведення часу на відкритому повітрі та негативно впливає на якість життя.
У цьому матеріалі пропонуємо тобі дізнатися, які симптоми алергії на сонце, причини виникнення та лікування. Детальніше про це розповіла алергологиня Катерина Хайдакіна на платформі Бережи себе.
Ти можеш визначити, що маєш алергію на сонце за такими симптомами:
Як зазначає Хайдакіна, ці симптоми можуть з’явитися як через кілька годин після знаходження під відкритим сонцем, так і через кілька днів.
Найчастіше висип виникає на таких ділянках тіла як шия, руки та груди. Щодо обличчя — він є не завжди.
Найчастіше висип виникає на таких ділянках тіла як шия, руки та груди. Щодо обличчя — він є не завжди.
Насправді фактори виникнення цього типу алергії доволі різні. Це може як передаватися спадково, так і бути спровоковано прийманням певних ліків. Зокрема, це антибіотики, сечогінні препарати, протизаплідні препарати, ретиноїди тощо.
Крім того, деякі рослини теж можуть збільшити чутливість шкіри до сонця, — зазначає алергологиня.
Крім того, деякі рослини теж можуть збільшити чутливість шкіри до сонця, — зазначає алергологиня.
Якщо говорити про схильність, то люди зі світлою шкірою мають більшу схильність до фотодерматиту.
Якщо ти стикнувся(-лася) з таким захворюванням, лікарі радять:
Та пам’ятай, що самолікування може бути шкідливим для твого здоров’я і перед початком лікування необхідно обов’язково проконсультуватися зі спеціалістом.
Та пам’ятай, що самолікування може бути шкідливим для твого здоров’я і перед початком лікування необхідно обов’язково проконсультуватися зі спеціалістом.
Якщо ти вже знаєш, що маєш фотодерматит, можеш спробувати такі методи профілактики цього захворювання:
Раніше ми розповідали, що робити, якщо згорів(-ла) на сонці та як зняти почервоніння.
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