Свербить, а причини не розумію! Алергія на сонце: симптоми, профілактика та лікування

Алергія на сонце або фотодерматит — це більше, ніж просто дискомфорт від променів сонця. Це серйозний стан, що обмежує можливість проведення часу на відкритому повітрі та негативно впливає на якість життя.

У цьому матеріалі пропонуємо тобі дізнатися, які симптоми алергії на сонце, причини виникнення та лікування. Детальніше про це розповіла алергологиня Катерина Хайдакіна на платформі Бережи себе.

Алергія на сонце: симптоми

Ти можеш визначити, що маєш алергію на сонце за такими симптомами:

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висип, що виникає після того, як ти провів(-ла) певний час на сонці;

почервонілі ділянки на тілі;

свербіж.

Як зазначає Хайдакіна, ці симптоми можуть з’явитися як через кілька годин після знаходження під відкритим сонцем, так і через кілька днів.

Найчастіше висип виникає на таких ділянках тіла як шия, руки та груди. Щодо обличчя — він є не завжди.

Причини появи алергії на сонце

Насправді фактори виникнення цього типу алергії доволі різні. Це може як передаватися спадково, так і бути спровоковано прийманням певних ліків. Зокрема, це антибіотики, сечогінні препарати, протизаплідні препарати, ретиноїди тощо.

Крім того, деякі рослини теж можуть збільшити чутливість шкіри до сонця, — зазначає алергологиня.

Якщо говорити про схильність, то люди зі світлою шкірою мають більшу схильність до фотодерматиту.

Лікування

Якщо ти стикнувся(-лася) з таким захворюванням, лікарі радять:

приймання антигістамінних препаратів;

приймання гормональних препаратів;

використання кремів, що здатні зменшити свербіж;

фототерапію;

ін’єкції омалізумаба.

Та пам’ятай, що самолікування може бути шкідливим для твого здоров’я і перед початком лікування необхідно обов’язково проконсультуватися зі спеціалістом.

Алергія на сонце: профілактика

Якщо ти вже знаєш, що маєш фотодерматит, можеш спробувати такі методи профілактики цього захворювання:

Як починається тепла пора, у весінньо-літній період поступово збільшуй час перебування на сонці, аби шкіра звикала до ультрафіолету. Обмеж перебування на відкритому повітрі в період найбільшої сонячної активності – з 10:00 до 16:00. За можливості припини приймання медикаментів, які збільшують твою вразливість до сонячного світла. Використовуй сонцезахисний крем із SPF не менше 30. Вдягай головні убори з широкими полями та одяг з довгими рукавами. Щоб захиститися удома, можеш розглянути можливість використання віконних плівок, які відбивають сонячні промені та запобігають їх потраплянню всередину приміщення.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо згорів(-ла) на сонці та як зняти почервоніння.

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