Не розумієш, що діється з твоєю шкірою? Алергія на холод: що це таке та які її симптоми

Зима близько, й осінні дні уже не є надто теплими. Від холоду в цю пору можуть захистити додаткові шари одягу та косметологічні засоби, такі як креми. Однак інколи навіть це не врятує від низьких температур.

Нерідко ти можеш помітити різке почервоніння шкіри після виходу на вулицю, або й інші неприємні симптоми. Цілком можливо, що це не просто реакція на низькі температури, а алергія на холод.

Що таке алергія на холод та які симптоми можуть про неї свідчити, розповідаємо тобі далі.

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Холодова алергія: причини

Алергія на холод, або відома ще також під назвою холодова алергія — це реакція шкіри на низькі температури. Насправді алергією на холод вважають хронічний дерматоз, який у холодний період року дає загострення стану.

Найчастіше на холодову алергію страждають діти та дорослі, що схильні до атопічного дерматиту.

Причиною холодової алергії є захворювання крові або інфекційні хвороби. Проте інколи первинна причина алергії на холод є невідомою, її може встановити лише лікар.

Літературна редакторка сайту Ірина Кікавець й сама знає, як це — мати алергію на холод. Жінка розповіла редакції Вікна-новини про осінній випадок, коли вона дізналася про свою алергію.

— Колись я жила у холодному приміщенні, що не опалювалося. Восени я помітила сухість шкіри рук, але вирішила просто перечекати та користувалася кремом. З часом симптоми погіршувалися, руки червоніли й шкіра покривалася тріщинами.

Я не могла помити посуд чи зігнути руку, бо це було дуже боляче. Зрештою, мені не допомагав жоден крем, — ділиться Ірина.

Потім Ірина самостійно знайшла інформацію в інтернеті про холодову алергію.

— Після цього я почала досліджувати симптоми цієї алергії. Діагнозу собі не ставила, але згодом я потрапила до лікаря-дерматолога, який підтвердив, що це — алергія на холод.

Симптоми алергії на холод

Зрозуміти, що у тебе почалася алергія на холод, можна за зовнішніми симптомами:

лущення шкіри та свербіж;

шкіра забарвлюється у червоний колір;

шкіра покривається пухирями та/або плямами;

з’являються тріщини та біль на шкірі;

можливі симптоми ГРВІ;

біль у животі;

прискорене серцебиття.

Найчастіше холодова алергія проявляється на кистях та кісточках пальців. Симптоми з’являються протягом двох-п’яти хвилин після впливу і тривають до двох годин.

Алергія на холод: як лікувати

Повністю вилікувати холодову алергію цілком можливо, інколи для цього не обов’язково проходити коштовне лікування. Часто, такі симптоми зникають за кілька років.

Ірина Кікавець каже: у її випадку краще та простіше робити профілактичні дії, аніж лікувати наслідки алергії.

— До холодів я готуюся заздалегідь, щойно починаються перші приморозки. Одягаю рукавички, які сама для себе в’яжу та користуюся кремами, які й зволожують, і загоюють рани.

Для тих, хто також хоче тримати руки у теплі, раджу найтеплішу пряжу, зокрема — альпаки, — розповідає жінка.

Також Ірина каже: у холодну пору року вона намагається якомога менше контактувати з водою: негативний вплив має як гаряча, так і холодна.

Лікувати алергію на холод можна кількома методами. Та спершу тобі обов’язково варто звернутися до лікаря, який пропише та скорегує не лише лікування, а й звичні доглядові процеси.

Тобі потрібно навчитися захищатися від різкого перепаду температур: це можна робити з допомогою кремів та одягу. Якщо у тебе вже була анафілактична реакція на холодову алергію, обов’язково носи із собою ліки для таких випадків: їх може виписати лише лікар. Завжди одягай рукавички, навіть якщо здається, що за такий короткий шлях ти не встигнеш замерзнути. Ніколи не мий руки гарячою водою, якщо вони в тебе замерзли. Не використовуй спиртові антисептики для рук.

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