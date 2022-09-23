Как оформить и восстановить документы о статусе инвалидности — процедура во время войны упрощена

За время полномасштабной войны многие украинцы, в частности с инвалидностью, стали внутренне перемещенными лицами.

После эвакуации некоторые документы могли потеряться. А люди не понимают, как их восстановить, получить или продлить статус инвалидности на новом месте.

Министерство здравоохранения ответило на самые распространенные вопросы касательно оформления и восстановления документов, подтверждающих инвалидность.

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Прохождение МСЭК для получения и продления инвалидности

Во время войны все же следует проходить медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) для установления инвалидности. Однако эта процедура существенно упрощена.

Так человек может обратиться в МСЭК независимо от своего фактического места нахождения. Такое правило действует во время военного положения и в течение полугода после его окончания.

Кроме того, если человек не может самостоятельно прибыть в МСЭК, то комиссия принимает решение об инвалидности заочно на основании направления.

Для продления инвалидности повторно проходить МСЭК не нужно. Впрочем, пройти медосмотр необходимо не позднее шести месяцев после окончания действия военного положения.

ВКК для получения инвалидности ребенка

Сначала врач должен выписать ребенку направление на врачебно-консультативную комиссию (ВКК). Затем малыш может быть направлен на МСЭК.

В настоящее время ВКК также проводится независимо от места регистрации или текущего пребывания человека.

Если место жительства изменилось, то для прохождения МСЭК заключение декларации с врачом не требуется.

Как восстановить потерянные документы, подтверждающие инвалидность

Чтобы восстановить документы, подтверждающие инвалидность, следует обратиться в орган социальной защиты. Он имеет доступ к Централизованному банку данных лиц с инвалидностью и может сделать из него выписку.

Если же необходимо восстановить справку МСЭК, то следует обратиться в комиссию по фактическому месту нахождения. Врачи подскажут тебе пути решения этой проблемы.

Не все знают, что выезд за границу мужчин, сопровождающих родственников на лечение, разрешен. Читай, в каких случаях и какие документы нужно для этого собрать.

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