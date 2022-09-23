Як оформити та відновити документи про статус інвалідності — процедура під час війни суттєво спрощена

За час повномасштабної війни багато українців, зокрема з інвалідністю, стали внутрішньопереміщеними особами.

Після евакуація деякі документи могли загубитись. А люди не розуміють, як їх відновити, отримати чи продовжити інвалідність на новому місці.

Міністерство охорони здоров’я відповіло на найпоширеніші запитання щодо оформлення та відновлення документів, що підтверджують інвалідність.

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Проходження МСЕК для отримання та продовження інвалідності

Під час війни все ж потрібно проходити медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для встановлення інвалідності. Проте ця процедура суттєво спрощена.

Так, людина може звернутись до МСЕК незалежно від свого фактичного місця перебування. Таке правило діє під час воєнного стану та протягом півроку після його закінчення.

Крім того, якщо людина не може самостійно прибути до МСЕК, то комісія ухвалює рішення про інвалідність заочно на підставі направлення.

Для продовження інвалідності повторно проходити МСЕК не потрібно. Утім пройти медогляд необхідно не пізніше ніж впродовж шести місяців після закінчення дії воєнного стану.

ЛКК для отримання інвалідності дитини

Спершу лікар має виписати дитині направлення до лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Потім малюк може бути направлений на МСЕК.

Наразі ЛКК також проводиться незалежно від місця реєстрації або поточного перебування людини.

Якщо місце проживання змінилось, то для проходження МСЕК укладання декларації з лікарем не потрібне.

Як відновити втрачені документи, що підтверджують інвалідність

Щоб відновити документи, які підтверджують інвалідність, потрібно звернутись до органу соціального захисту. Він має доступ до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може зробити з нього витяг.

Якщо ж необхідно відновити довідку МСЕК, то варто звернутись до комісії за фактичним місцем перебування. Лікарі підкажуть тобі шляхи розв’язання проблеми.

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