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Як оформити та відновити документи про статус інвалідності — процедура під час війни суттєво спрощена

Олена Яковлєва, редакторка сайту 23 Вересня 2022, 20:00
Як оформити та відновити документи про статус інвалідності — процедура під час війни суттєво спрощена
Фото: Pexels

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Як оформити та відновити документи про статус інвалідності — процедура під час війни суттєво спрощена
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