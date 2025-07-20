Тяжелая ночка? Как восстановиться и пережить этот день не только на кофе

Кажется, украинцы уже привыкли ко всему. Но больше всего война мучает ночью — враг умышленно атакует наши города дронами и ракетами, чтобы лишить людей сна, максимально истощить и подорвать работоспособность. Это давно известные факты.

Если всю ночь длилась российская атака или у тебя собственные “приключения”, стоит позаботиться о себе и организме хотя бы утром, особенно если тебе сейчас собираться на работу. Как восстановиться после бессонной ночи — рассказали The Guardian.

Как восстановить силы после бессонной ночи

Большинство из нас после бессонных ночей выживают в течение дня на нескольких кофе. Но это не самый безопасный и эффективный способ. После выпитого кофе нередко повышается тревожность, колотит сердце и возникают другие, не слишком приятные симптомы.

Мы, кстати, много рассказывали о пользе и вреде кофе. Чтобы вернуть силы после тяжелой ночи, нейробиолог Эндрю Хаберман делится действенными советами. Врач напоминает, что сон — основа психического и физического здоровья. Семь-восемь часов сна являются ключевыми для функционирования.

Качество и продолжительность сна влияют на нас как в мгновенных решениях, так и в долгосрочной перспективе. Однако российские оккупанты вносят свои коррективы в наш баланс сна и работы.

После того, как встанешь с кровати, не тянись сразу к чайнику. Сделай перерыв на полчаса. За это время можно приготовить завтрак или погладить одежду на работу. Первый кофе или чай могут быть утром после тяжелой ночи после 30-60 минут от пробуждения.

Это объясняется очень просто: кофеин блокирует мозговые рецепторы — молекулы под названием аденозин. Они замедляют нейронную активность, расслабляют организм. Сразу после пробуждения аденозин на очень низком уровне, поэтому выпитый кофе может не дать результата, потому что кофеину нечего блокировать.

Также нужно учитывать, что кофеин начинает работать уже через 10 минут. Пик концентрации наступает через 45 минут после выпитого кофе или чая. Кофе полезен не только для бодрости, но и для сжигания жира, улучшения самочувствия. Так что кофе можно пить перед спортом.

Ограничьте потребление кофеина вашей обычной дозой — или одной чашкой кофе/чая, если вы обычно не полагаетесь на кофеин. Убедитесь, что это до полудня, чтобы не испортить свой сон на следующую ночь, — говорит доктор Бриттани Буссе.

При потреблении кофе не забывай и о воде, чтобы организм оставался увлажненным. Чашка кофе — чашка воды.

Доктор делится неожиданным советом, который может снизить сонливость: 1-2 ложки креатина (спортивная добавка) помогают преодолеть последствия бессонной ночи. Таковы результаты прошлогоднего исследования.

Еще один совет, как расхотеть спать быстро, выйти как можно раньше на солнце. Утренняя прогулка поможет тебе получить порцию витамина D, снизить выработку мелатонина и повысить кортизол. Достаточно даже 10 минут для улучшения своего самочувствия.

Многие используют контрастный душ, чтобы взбодриться. Однако такой способ подойдет только тем, кто и так часто практикует холодный душ, не испытывает дискомфорта от холода и имеет хорошее здоровье. Тем, кто любит тепло и умеренные температуры, такой способ может не помочь.

Чтобы обеспечить себя энергией на весь рабочий день, нужно отказаться от сладостей и быстрых углеводов, добавить в рацион следующие продукты: фрукты, листовая зелень, яйца, курятина, йогурт. В случае, если чувствуешь усталость или перевозбуждение, можно выпить магний или витамин B12.

L-тианин может снизить симптомы нервов и тревожности, возникшие после кофе. Такую добавку можно выпить в очень нервный и беспокойный день.

Стоит ли заниматься спортом после ночи без сна

После бессонной ночи, рабочего дня и на фоне всеобщей усталости не стоит добивать организм спортом. Лучше сделать маленькие паузы по 10–20 минут в течение дня с легкими упражнениями. Так ты получишь больше пользы, чем от часа силовых тренировок в измученном состоянии.

Полезной станет прогулка вечером на свежем воздухе, йога.

Как лечь спать вечером

После всех дел и ночи без сна, логично, что следует лечь раньше. Но нужно помнить еще несколько правил. Старайся не употреблять сахар и выпечку перед сном, чтобы не отогнать сонливость.

Также за час до сна не пользуйся телефоном, не смотри телевизор и в другие синие экраны.

Чтобы облегчить ситуацию, можно прибегнуть к дневному сну. Однако не более 30 минут и до 15:00. Попробуй не зацикливаться на текущих вопросах и о том, как нужно выспаться. Лучше лечь в то же время, что и обычно.

Поставь будильник на утро и попробуй метод квадратного дыхания. Старайся не читать новости, чтобы не перегрузить психику перед сном.

Раньше мы рассказывали, как уберечь психику во время постоянных воздушных тревог.

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