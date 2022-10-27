Воздушная тревога и днем, и ночью — как не сойти с ума и уберечь психику

Сигнал воздушной тревоги девятый месяц не дает нам покоя, истощает и злит. Все наши реакции на опасность естественны. Психолог рассказал, как уберечь психику во время воздушных тревог и войны.
Самое главное — сохранить свою психику, ведь после победы мы должны остаться здоровыми и физически, и ментально. Психолог Спартак Суббота рассказал Liga.Life, как уберечь психику от эмоций, которые мы испытываем.
За время войны украинцы, вероятно, успели ощутить самый широкий спектр эмоций: страх, ярость, апатия, истощение, бессонница и т. д. Однако так мозг максимально защищает наше ментальное здоровье от происходящего вокруг.
Чтобы уберечь психику, нужно распознавать и взаимодействовать с эмоциями.
При тревоге мозг максимально активизируется и готов быстро реагировать на опасность. Поэтому нужно направить адреналин, норадреналин и кортизол, выделяющиеся в организме, в правильное русло.
Чтобы адаптироваться и не перейти в стадию истощения, нашему организму нужны силы. И здесь мы можем самостоятельно себе помочь, — уверяет Спартак Суббота.
Чтобы адаптироваться и не перейти в стадию истощения, нашему организму нужны силы. И здесь мы можем самостоятельно себе помочь, — уверяет Спартак Суббота.
Под адаптацией психолог подразумевает:
Помни: ты сильнее, чем думаешь. Но в случае, если тебя беспокоят проблемы со сном, постоянная усталость, апатия, обратись к специалисту. Так ты убережешь себя от ПТСР.
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