Воздушная тревога и днем, и ночью — как не сойти с ума и уберечь психику

Сигнал воздушной тревоги девятый месяц не дает нам покоя, истощает и злит. Все наши реакции на опасность естественны. Психолог рассказал, как уберечь психику во время воздушных тревог и войны.

Как уберечь психику во время воздушных тревог

Самое главное — сохранить свою психику, ведь после победы мы должны остаться здоровыми и физически, и ментально. Психолог Спартак Суббота рассказал Liga.Life, как уберечь психику от эмоций, которые мы испытываем.

За время войны украинцы, вероятно, успели ощутить самый широкий спектр эмоций: страх, ярость, апатия, истощение, бессонница и т. д. Однако так мозг максимально защищает наше ментальное здоровье от происходящего вокруг.

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Чтобы уберечь психику, нужно распознавать и взаимодействовать с эмоциями.

Не унижай свои чувства. Даже неприятные. Четко осознай их. Если чувствуешь, что тревога усиливается, займи себя рутиной в укрытии. Удаляй ненужные фото в телефоне, планируй рабочие моменты и т. д.

При тревоге мозг максимально активизируется и готов быстро реагировать на опасность. Поэтому нужно направить адреналин, норадреналин и кортизол, выделяющиеся в организме, в правильное русло.

Чтобы адаптироваться и не перейти в стадию истощения, нашему организму нужны силы. И здесь мы можем самостоятельно себе помочь, — уверяет Спартак Суббота.

Под адаптацией психолог подразумевает:

Здоровое питание. Полноценный завтрак, например, снижает уровень кортизола (гормона стресса).

Полноценный завтрак, например, снижает уровень кортизола (гормона стресса). Режим отдыха. За час до сна откладывай гаджеты, так будет проще уснуть.

За час до сна откладывай гаджеты, так будет проще уснуть. Забота о себе. Общайся с близкими, занимайся спортом, ухаживай за собой, смотри фильмы. Такие простые вещи помогут восстановиться.

Общайся с близкими, занимайся спортом, ухаживай за собой, смотри фильмы. Такие простые вещи помогут восстановиться. Дозированность информации. Бесконечное пролистывание новостной ленты еще больше усиливает тревогу. Читай проверенные источники.

Помни: ты сильнее, чем думаешь. Но в случае, если тебя беспокоят проблемы со сном, постоянная усталость, апатия, обратись к специалисту. Так ты убережешь себя от ПТСР.

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