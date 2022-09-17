Советы

“Как работает психосоматика? Болезни исчезнут, если я буду мыслить положительно?”

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Спартак Суббота
Спартак Суббота

Когнитивно-поведенческий и схема-терапевт

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 17 сентября 2022, 11:30
Психосоматика — це міф: лікар-психіатр про те, чому вона не лікує
Фото: Pexels

Советы

“Как работает психосоматика? Болезни исчезнут, если я буду мыслить положительно?”
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Спартак Суббота
Спартак Суббота
Когнитивно-поведенческий и схема-терапевт

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