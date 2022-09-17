“Как работает психосоматика? Болезни исчезнут, если я буду мыслить положительно?”

Врач-психиатр и кандидат психологических наук Спартак Суббота заговорил о всегда актуальном вопросе в его совместном с Евгением Яновичем YouTube-проекте Подкаст терапия. Действительно ли психосоматика помогает вылечить все болезни? Читай в нашем материале.

Психосоматика — это миф?

Психосоматика — слово, которое слышим довольно часто. Люди находят применение этому понятию почти во всех ежедневных проблемах или при минимальных нарушениях в работе организма.

Но это просто распространённый миф. Сейчас мы его развенчаем.

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Та психосоматика, о которой ты слышал(-а) у психологов, — это ложь. На самом деле психосоматических связей в организме не так много, — говорит Спартак Суббота.

Они в большинстве своем связаны с глюкокортикоидами, то есть гормонами стресса. И еще с рядом гормонов, связанных с привязанностью, удовольствием и другими.

В целом все процессы в организме человека сильно связаны с психическими явлениями. Но не стоит связывать и приписывать понятие “психосоматика” всем вещам, которые с тобой происходят.

Почему психосоматика не работает

У этого понятия более глубокое и научное объяснение, которое изучается даже на отдельных кафедрах медицинских институтов.

Невозможно вылечить заболевание за счет хорошего настроя. Но хороший настрой помогает снизить количество выброса кортизола и адреналина в кровь, что препятствует некоторым процессам, — отмечает Спартак.

Многие психологи могут рассказывать, например, что у тебя нежелание о чем-то говорить, раз болит горло. На самом деле это вообще никак не связано!

Мозг не сопоставляет нежелание говорить с болью в горле, потому что мозг не думает, что горло отвечает за разговор. Также ты не можешь, идя на работу, споткнуться потому, что вроде бы подсознательно не хочешь туда идти.

Да и вообще подсознания не существует. Слово есть, а понятия нет. В контексте этого Спартак Суббота упоминает о бессознательных процессах.

Подсознательные реакции или рефлексы

Бессознательные процессы относятся к процессам вегетативной нервной системы, реакциям организма на возбудители. К примеру, если тебя ударить током, то ты дернешься.

Люди говорят, что это подсознательная реакция, но на самом деле это просто рефлекс, — говорит кандидат психологических наук. Бессознательные процессы редко бывают логически обусловлены.

Они в большей степени работают на уровне антиципации. Антиципация — это то, что мы привыкли называть интуицией, то есть возможность предвидеть события, основываясь на предыдущем опыте.

И если в мелких ситуациях это работает, то в серьезных многокомпонентных обстоятельствах это может привести к ошибкам, снижающим качество жизни.

Посмотреть полный выпуск о психосоматике и подсознательных реакциях ты можешь по ссылке.

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