“Як працює психосоматика? Хвороби зникнуть, якщо я мислитиму позитивно?”

Лікар-психіатр та кандидат психологічних наук Спартак Суббота заговорив про завжди актуальне питання у його спільному з Євгенієм Яновичем YouTube-проекті Подкаст терапія. Чи справді психосоматика допомагає вилікувати всі хвороби? Читай у нашому матеріалі.

Психосоматика — це міф?

Психосоматика — слово, яке чуємо доволі часто. Люди знаходять застосування цьому поняттю майже в усіх щоденних проблемах чи за мінімальних порушень в роботі організмі.

Але це просто поширений міф. Зараз ми його розвінчаємо.

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Та психосоматика, про яку ти чув(-ла) у психологів, — це брехня. Насправді психосоматичних зв’язків в організмі не так багато, — говорить Спартак Суббота.

Вони в більшості пов’язані з глюкокортикоїдами, тобто гормонами стресу. І також іще з рядом гормонів, пов’язаних з прив’язаністю, задоволенням та іншими.

В цілому всі процеси в організмі людини сильно пов’язані з психічними явищами. Але не варто зв’язувати та приписувати поняття “психосоматика” усім речам, які з тобою відбуваються.

Чому психосоматика не працює

У цього поняття більш глибоке і наукове пояснення, яке вивчається навіть на окремих кафедрах медичних університетів.

Неможливо вилікувати захворювання за рахунок хорошого налаштування. Але хороше налаштування допомагає знизити кількість викиду кортизолу та адреналіну в кров, що перешкоджає деяким процесам, — зазначає Спартак.

Багато психологів можуть розповідати, наприклад, що у тебе небажання про щось говорити, що болить горло. Насправді це взагалі ніяк не пов’язано!

Мозок не співставляє небажання говорити з болем у горлі, тому що мозок не думає, що горло відповідає за розмову. Також ти не можеш, ідучи на роботу, спіткнутися тому, що нібито підсвідомо не хочеш туди йти.

Та і взагалі підсвідомості не існує. Слово є, а поняття немає. У контексті цього Спартак Суббота згадує про несвідомі процеси.

Підсвідомі реакції чи рефлекси

Несвідомі процеси належать до процесів вегетативної нервової системи, реакцій організму на збудники. Наприклад, якщо тебе вдарити струмом, то ти смикнешся.

Люди кажуть, що це підсвідома реакція, але насправді це просто рефлекс, — каже кандидат психологічних наук. Несвідомі процеси рідко бувають логічно зумовлені.

Вони більшою мірою працюють на рівні антиципації. Антиципація — це те, що ми звикли називати інтуїція, тобто можливість передбачати події, базуючись на попередньому досвіді.

І якщо у дрібних ситуаціях це працює, то у серйозних багатокомпонентних обставинах це може призвести до помилок, які знижують якість життя.

Переглянути повний випуск про психосоматику та підсвідомі реакції ти можеш за посиланням.

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