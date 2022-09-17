Поради

“Як працює психосоматика? Хвороби зникнуть, якщо я мислитиму позитивно?”

Відповідає
Спартак Суббота
Спартак Суббота

Когнітивно-поведінковий та схема-терапевт

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 17 Вересня 2022, 11:30
Психосоматика — це міф: лікар-психіатр про те, чому вона не лікує
Фото: Pexels

Поради

“Як працює психосоматика? Хвороби зникнуть, якщо я мислитиму позитивно?”
Відповідає
Спартак Суббота
Спартак Суббота
Когнітивно-поведінковий та схема-терапевт

“Як приготувати зефір в домашніх умовах?”
Відповідає
“Як працює психосоматика? Хвороби зникнуть, якщо я мислитиму позитивно?”
Євген Клопотенко
Кулінарний експерт та шеф-кухар

“З початком війни дитина відмовляється спати окремо. Що робити і як повернути її до ліжечка?”
Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
Психолог

“Чому я цікавлю тільки одружених чоловіків? Зі мною щось не так?”
Відповідає
Наталія Холоденко
Наталія Холоденко
Психолог, тренер з особистого розвитку, телеексперт

“Як підготувати авто та безпечно їздити по дорозі під час зливи?”
Відповідає
Андрій Яроменко
Андрій Яроменко
Автогонщик, представник Автомобільної Федерації України

“Як мотивувати себе зайнятися спортом під час війни? Чи доцільно це?”
Відповідає
Аніта Луценко
Аніта Луценко
Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня
“Як працює психосоматика? Хвороби зникнуть, якщо я мислитиму позитивно?”
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Бери спогади у власні руки! Ідеї, як провести час із сім’єю та відпочити
“Як працює психосоматика? Хвороби зникнуть, якщо я мислитиму позитивно?”
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Не покладайся на везіння — як нарешті обрати професію мрії та не помилитись

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