Повітряна тривога і вдень, і вночі — як не збожеволіти і вберегти психіку

Сигнал повітряної тривоги дев’ятий місяць не дає нам спокою, виснажує і злить. Усі наші реакції на небезпеку є природними. Психолог розповів, як вберегти психіку під час повітряних тривог і війни.

Як вберегти психіку під час повітряних тривог

Найголовніше — зберегти свою психіку, адже після перемоги ми маємо лишитися здоровими і фізично, і ментально. Психолог Спартак Суббота розповів Liga.Life, як вберегти психіку від емоцій, які ми відчуваємо.

За час війни українці, певно, встигли відчути найширший спектр емоцій: страх, лють, апатія, виснаження, безсоння тощо. Проте так мозок максимально захищає наше ментальне здоров’я від того, що відбувається навколо.

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Щоб вберегти психіку, потрібно розпізнавати і взаємодіяти з емоціями.

Не зневажай свої почуття. Навіть неприємні. Чітко усвідом їх. Якщо відчуваєш, що тривога посилюється, займи себе рутиною в укритті. Видаляй непотрібні фото в телефоні, плануй робочі моменти тощо.

Під час тривоги мозок максимально активізується і готовий швидко реагувати на небезпеку. Тому потрібно направити адреналін, норадреналін і кортизол, який виділяє організм, у правильне русло.

Щоб адаптуватися та не перейти в стадію виснаження, організму потрібні сили. І тут ми можемо самостійно собі допомогти, — запевняє Спартак Суббота.

Під адаптацією психолог має на увазі:

Здорове харчування. Повноцінний сніданок, наприклад, знижує рівень кортизолу (гормону стресу).

Повноцінний сніданок, наприклад, знижує рівень кортизолу (гормону стресу). Режим відпочинку. За годину до сну відкладай гаджети, так буде простіше заснути.

За годину до сну відкладай гаджети, так буде простіше заснути. Турбота про себе. Спілкуйся з близькими, займайся спортом, доглядай за собою, дивись фільми. Такі прості речі допоможуть відновитися.

Спілкуйся з близькими, займайся спортом, доглядай за собою, дивись фільми. Такі прості речі допоможуть відновитися. Дозованість інформації. Нескінченне гортання стрічки новин ще більше посилює тривогу. Читай перевірені джерела.

Пам’ятай: ти сильніший(-а), ніж думаєш. Але у випадку, якщо тебе турбують проблеми зі сном, постійна втома, апатія, звернись до спеціаліста. Так ти вбережеш себе від ПТСР.

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