Повітряна тривога і вдень, і вночі — як не збожеволіти і вберегти психіку

Сигнал повітряної тривоги дев’ятий місяць не дає нам спокою, виснажує і злить. Усі наші реакції на небезпеку є природними. Психолог розповів, як вберегти психіку під час повітряних тривог і війни.
Найголовніше — зберегти свою психіку, адже після перемоги ми маємо лишитися здоровими і фізично, і ментально. Психолог Спартак Суббота розповів Liga.Life, як вберегти психіку від емоцій, які ми відчуваємо.
За час війни українці, певно, встигли відчути найширший спектр емоцій: страх, лють, апатія, виснаження, безсоння тощо. Проте так мозок максимально захищає наше ментальне здоров’я від того, що відбувається навколо.
Щоб вберегти психіку, потрібно розпізнавати і взаємодіяти з емоціями.
Під час тривоги мозок максимально активізується і готовий швидко реагувати на небезпеку. Тому потрібно направити адреналін, норадреналін і кортизол, який виділяє організм, у правильне русло.
Щоб адаптуватися та не перейти в стадію виснаження, організму потрібні сили. І тут ми можемо самостійно собі допомогти, — запевняє Спартак Суббота.
Під адаптацією психолог має на увазі:
Пам’ятай: ти сильніший(-а), ніж думаєш. Але у випадку, якщо тебе турбують проблеми зі сном, постійна втома, апатія, звернись до спеціаліста. Так ти вбережеш себе від ПТСР.
Раніше ми розповідали, чому психосоматика — це міф.
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