“Турбуюся, що через війну можу залишитися самотньою і втратити жіночність. Що робити?”

Як би красиво не описували поети кохання, але часом можливість закохатись може лякати. Однак турбує нас зазвичай не саме почуття, а можливість його втратити або ж ніколи не зустріти.

Тепер, коли в країні повномасштабна війна і все так нестабільно, хочеться просто зануритись в улюблені обійми та бодай на кілька хвилин відчути, що все добре.

Але що ж робити, якщо так і не вдалося зустріти кохану людину і тепер тебе охоплює страх самотності? Психолог Андрій Жельветро розповів, як розслабитись, не втратити жіночність та повірити, що навіть у найтемніші часи можна віднайти світлі почуття.

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Війна — не привід ставити хрест на коханні.

Під час повномасштабної війни люди почали усвідомлювати свої головні цінності, серед яких — сім’я, стосунки, дружба, підтримка, спілкування. Тому думка, що кохання не на часі, абсолютно хибна.

Крім того, 12 тисяч пар, які одружились за останні півроку, можуть бути прекрасним прикладом, що і на війні є місце для любові.

Не зациклюйся на своїй ідентифікації, як професіонала

Звісно, зараз потрібно допомагати своїй державі, наполегливо працювати та робити все від себе можливе, щоб наблизити перемогу України.

Проте за всіма своїми посадовими обов’язками чи волонтерством не потрібно забувати, що ти не тільки професіонал, але й жінка, яку можуть любити.

Тому, якщо відчуваєш, що це доречно, то жартуй та фліртуй. Це як мінімум принесе задоволення, підніме настрій як тобі, так і співбесіднику, а на додачу залишить приємне враження про тебе.

Піклуйся про свій емоційний стан

Не варто також забувати, що ти ще й людина, яка абсолютно природно може відчувати емоції. Тому не варто пригнічувати свої почуття, навіть якщо вони негативні й тобі дуже хочеться поплакати.

Чоловіки тягнуться до жінок, в яких емоцій більше, ніж у них, – каже Андрій Жельветро.

Крім того, якщо ти будеш довго ігнорувати свій емоційний стан, то згодом це може мати неприємні наслідки. Або всі почуття в один момент накопичаться і дадуть про себе знати, або згодом ти просто втратиш будь-яку чутливість.

Не забувай давати собі час на відпочинок

Щоб перезавантажитись та позбутись напруги після довгого робочого дня, варто навчитись давати собі можливість розслабитись. Можна просто прийняти гарячу ванну, послухати приємну музику, запалити свічки, потанцювати або помедитувати.

Потрібно робити будь-що, що допомагає саме тобі відчути, що твої сили знову наповнюють тіло й душу.

Тільки у стані розслаблення жінка може проявляти свої природні якості: ніжність, м’якість, лагідність, доброту, сексуальність.

Навчись просити про допомогу

Як не дивно, але багатьом людям у сучасному світі досить важко просити в інших по допомогу. Особливо непросто, коли намагаєшся боротись з гендерними стереотипами та хочеш бути незалежною.

Проте навіть сильна жінка може просити про допомогу, так само як і будь-який чоловік, оскільки усі стереотипи лише заважають жити на повну та відчувати розслаблення і свободу.

Тому спробуй навчитися просити у чоловіків по допомогу, якщо тобі бракує часу та сил. Це не зробить тебе менш незалежною, а лише дасть можливість діяти більш вільно.

Не бійся знайомитись з людьми

Чимало існує історій про те, як люди познайомились в інтернеті чи на сайті знайомств, а потім одружилися. Але це радше гарна картинка знайомства головних героїв з романтичної комедії.

У житті не все так, як у фільмах. Тож звичайні знайомства допоможуть тобі, якщо не знайти свою людину, то хоча б повеселитись чи познайомитись з цікавими людьми.

А якщо ти ще сумніваєшся, чи можливе кохання у темні часи, тоді читай пояснення психолога, як розвиваються почуття під час війни.

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