Поради

“Турбуюся, що через війну можу залишитися самотньою і втратити жіночність. Що робити?”

Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро

Психолог

Даніела Долотова, редакторка сайту 05 Вересня 2022, 09:00
Що робити якщо боїшся залишитись самотньою
Фото: Unsplash

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Поради

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Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
Психолог

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Юристка та фінансова радниця iPlan

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Дитячий психолог, телеведучий

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Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт
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