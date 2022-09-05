Советы

“Боюсь, что из-за войны могу остаться одинокой и утратить женственность. Что делать?”

Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро

Психолог

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 сентября 2022, 09:00
Що робити якщо боїшся залишитись самотньою
Фото: Unsplash

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Советы

“Боюсь, что из-за войны могу остаться одинокой и утратить женственность. Что делать?”
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Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
Психолог

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Надь Беата
врач-психиатр, медицинский психолог

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Ольга Мороз
Юрист и финансовый советник iPlan

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Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
Психолог

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Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт
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