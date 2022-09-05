“Боюсь, что из-за войны могу остаться одинокой и утратить женственность. Что делать?”

Как бы красиво ни описывали поэты любовь, но иногда возможность влюбиться может пугать. Однако беспокоит нас обычно не само чувство, а вероятность его потерять или же наоборот — никогда не встретить.

Теперь, когда в стране полномасштабная война и все так нестабильно, хочется укутаться в любимые объятия и хотя бы на несколько минут почувствовать, что все хорошо.

Но что делать, если так и не удалось встретить любимого человека и теперь тебя охватывает страх одиночества? Психолог Андрей Жельветро рассказал, как расслабиться, не потерять женственность и поверить, что даже в самые темные времена можно найти светлые чувства.

Война – не повод ставить крест на любви.

Во время полномасштабной войны люди стали осознавать свои главные ценности, среди которых – семья, отношения, дружба, поддержка, общение. Поэтому мнение, что любовь сейчас не ко времени, абсолютно ошибочна.

Кроме того, 12 тысяч пар, которые скрепили себя узами брака за последние полгода, могут быть прекрасным примером, что и на войне есть место для любви.

Не зацикливайся на своей идентификации как профессионала

Конечно, сейчас нужно помогать своей стране, упорно работать и делать все возможное, чтобы приблизить победу Украины.

Однако со всеми своими должностными обязанностями и волонтерством, не нужно забывать, что ты не только профессионал, но и женщина, которую могут любить.

Поэтому если чувствуешь, что это уместно, шути и флиртуй. Это как минимум доставит удовольствие, поднимет настроение как тебе, так и собеседнику, а вдобавок оставит приятное впечатление о тебе.

Заботься о своем эмоциональном состоянии

Не стоит также забывать, что ты еще и человек, который совершенно естественно может испытывать эмоции. Поэтому не стоит подавлять свои чувства, даже если они негативные и тебе очень хочется поплакать.

Мужчины тянутся к женщинам, у которых эмоций больше, чем у них, – уверен Андрей Жельветро.

Кроме того, если ты будешь долго игнорировать свое эмоциональное состояние, то впоследствии это может привести к неприятным последствиям. Либо все чувства в один момент накопятся и дадут о себе знать, либо со временем ты просто потеряешь всякую чувствительность.

Не забывай давать себе время на отдых

Чтобы перезагрузиться и избавиться от напряжения после долгого рабочего дня, стоит научиться расслабляться. Можно просто принять горячую ванну, послушать приятную музыку, зажечь свечи, потанцевать или помедитировать.

Нужно делать что угодно, что помогает тебе почувствовать, что твои силы снова наполняют тело и душу.

Только в расслабленном состоянии женщина может проявлять свои природные качества: нежность, мягкость, доброту, сексуальность.

Научись просить о помощи

Как ни странно, но многим людям в современном мире достаточно трудно просить у других о помощи. Особенно непросто, когда пытаешься бороться с гендерными стереотипами и хочешь быть независимой.

Однако даже сильная женщина может просить о помощи, равно как и любой мужчина, поскольку все стереотипы лишь мешают жить и чувствовать расслабление и свободу на полную.

Поэтому попробуй научиться просить у мужчин о помощи, если тебе не хватает времени и сил. Это не сделает тебя менее независимой, а лишь позволит свободно действовать.

Не бойся знакомиться с людьми

Есть немало историй о том, как люди знакомятся в интернете или на сайте знакомств, а затем женятся. Но это, скорее, красивая картинка знакомства главных героев из романтической комедии.

А в жизни не все, как в фильмах, однако обычные знакомства помогут тебе, если не найти своего человека, то хотя бы повеселиться или познакомиться с интересными людьми.

А если ты еще сомневаешься, возможна ли любовь в темные времена, тогда читай объяснения психолога, как развиваются чувства во время войны.

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